「毒騾」入境遭識破企圖逃逸還拳毆關員 桃檢1起訴2偵辦中
桃園國際機場今年陸續查獲3起「毒騾」入境被識破企圖逃逸事件，其中還有疑犯拳毆關員造成受傷，所幸在海關及航警合作下，3名犯嫌都被壓制，其中林姓男子因球鞋藏海洛因企圖逃亡時還揮拳攻擊海關，桃檢已將他起訴，另2案偵辦中。
桃園地檢署襄閱檢察官黃榮德說明，這3件人體運毒案，分別是35歲林姓男子今年5月11日二度由柬埔寨攜帶藏有1.2公斤海洛因的球鞋入境；43歲劉姓男子於上個月24日行李夾藏大麻花毒品案入境，以及36歲許姓男子本月3日運輸海洛因毒品，均遭關務署台北關及航警局及時發現攔阻，交由桃園市調處移送。
黃榮德說，被告3人分別經檢察官訊問後向法院聲請羈押獲准，林男因涉犯毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品罪嫌，經檢察官於今年7月3日提起公訴，並具體求刑15年；另劉姓、許姓仍由檢察官偵辦中。
桃園地檢署呼籲，海關人員身兼「截毒於關口」守護邊境重任，往來國境的民眾應當遵循海關人員執行公務指示，桃檢對於任何攻擊執法人員犯行，絕不寬貸，將持續與海關人員及各執法單位齊力查緝毒品犯罪。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言