情侶檔窩在屋內飄散刺鼻味 台南警循線找上門查獲喪屍煙彈

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局育平派出所接獲情資，安平一社區大樓住戶疑似吸毒，屋內飄散刺鼻氣味，經多日蒐證，昨持搜索票進入，當場查扣俗稱喪屍煙彈的二級毒品依托咪酯42瓶及K盤等證物，28歲宋姓女子及同年齡吳姓男子情侶檔尿液初篩均呈現三級毒品陽性反應，依法帶返偵辦。

警方據報後展開多日蒐證，並報請台南地檢署向法院聲請搜索票，昨天上午進入搜索 ，一舉查獲二級毒品喪屍煙彈42瓶（毛重271.27公克）、K盤2個等證物 ，隨後將情侶檔帶回偵辦。

經警詢後，宋女涉持有二級毒品依托咪酯，依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦外，吳男則涉施用三級毒品，報請台南市警局裁罰。

第四分局長曹儒林表示，毒品不僅嚴重危害使用者身心，更可能引發社區不安與治安問題，警方將持續強化情資蒐報與查緝作為，嚴防毒品滲入社區。同時，呼籲民眾如發現疑似吸毒情事，應立即向警方檢舉，共同維護安全健康的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方指出，行政院已於去年11月27日將依托咪酯公告上修為第二級毒品，吸食或持有均須面臨刑責。圖／讀者提供
台南市警四分局昨天上午進入該社區大樓住戶搜索 ，一舉查獲二級毒品喪屍煙彈42瓶、K盤2個等證物。圖／讀者提供
28歲宋姓女子及同年齡吳姓男子情侶檔尿液初篩均呈現三級陽性反應，警方依法將2人帶返警所偵辦。圖／讀者提供
毒品 台南 喪屍煙彈

