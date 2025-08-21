快訊

喪屍煙彈流入大甲社區 警溯源搗破煙彈分裝場…緝獲販毒集團主嫌

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

喪屍煙彈是一種新興毒品，主要成分為依托咪酯(Etomidate)，大甲分局日前成功破獲毒品依托咪酯煙彈分裝場案，逮捕王姓主嫌及林姓犯嫌，查扣毒品、製毒工具及現金新台幣252萬餘元等證物。後續將持續向上溯源，宣布全面瓦解毒品供應鏈，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，並經檢察官依法提起公訴。

大甲分局指出，日前偵破一販毒集團，逮捕集團王姓金主，王嫌向警方供稱所施用的毒品依托咪酯煙彈來源，是透過LINE通訊軟體向林姓犯嫌所購得，經專案小組持續追查毒品來源，成功向上溯源，發現販毒集團結構明確。經長期蒐證與監控。

先鎖定林姓男子為販毒小蜜蜂，進一步掌握其上手為王姓主嫌，兩人分工合作，大量製造並販售毒品電子煙彈，因而報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經長期跟監、蒐證顯示，林嫌與王姓主嫌交往密切，兩人合意販售含有依托咪酯成分的毒品電子煙（俗稱「菸蛋」）牟取不法暴利。

警方表示，王嫌負責毒品製造，包括購買量杯、煙彈殼、蓋子及具有水果氣味的尼古丁煙油，再將依托咪酯等毒品成分填裝於空煙彈中，製成後交由林嫌對外尋找買家，進行販售牟利，所得再按比例由王嫌向上游購得毒品原料。

大甲分局專案小組發動搜索林嫌住居所當天，剛好發現林嫌正與藥腳進行毒品交易，為警方當場人贓俱獲，並於林嫌身上起獲依托咪酯煙彈、電子煙桿、販毒手機等證物，同時另一組成員，則持搜索票進入王嫌住處實施搜索。

果然在現場查獲依托咪酯煙油（荔枝、草莓等口味）數瓶、水果氣味一般煙油數瓶、大麻煙彈、空煙彈、煙彈殼、煙彈蓋及材料若干，當場查扣販毒所得新台幣252萬7000元現金及手機等販毒證物，全案訊後依毒品危害防制條例移送偵辦，並經檢察官依法提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大甲警方成功破獲喪屍煙彈分裝場案，逮捕王姓主嫌及林姓犯嫌，查扣毒品、製毒工具及現金新台幣252萬餘元等證物。圖／大甲分局提供
大甲警方成功破獲喪屍煙彈分裝場案，逮捕王姓主嫌及林姓犯嫌，查扣毒品、製毒工具及現金新台幣252萬餘元等證物。圖／大甲分局提供
大甲警方成功破獲喪屍煙彈分裝場案，逮捕王姓主嫌及林姓犯嫌，查扣毒品、製毒工具及現金新台幣252萬餘元等證物。圖／大甲分局提供
大甲警方成功破獲喪屍煙彈分裝場案，逮捕王姓主嫌及林姓犯嫌，查扣毒品、製毒工具及現金新台幣252萬餘元等證物。圖／大甲分局提供
大甲警方成功破獲喪屍煙彈分裝場案，逮捕王姓主嫌及林姓犯嫌，查扣毒品、製毒工具及現金新台幣252萬餘元等證物。圖／大甲分局提供
大甲警方成功破獲喪屍煙彈分裝場案，逮捕王姓主嫌及林姓犯嫌，查扣毒品、製毒工具及現金新台幣252萬餘元等證物。圖／大甲分局提供

