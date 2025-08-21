聽新聞
墜谷倖存卻在家被燒死 宜蘭醫師娘遺體有藥物殘留

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

王姓醫師娘日前開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷，賓士車嚴重受損，同時也造成她內臟遭撞擊受傷。圖／讀者提供
王姓醫師娘日前開車墜落北宜公路邊坡80公尺深谷，賓士車嚴重受損，同時也造成她內臟遭撞擊受傷。圖／讀者提供

宜蘭王姓婦人本月十三日在北宜公路開車墜谷獲救，三天後卻在住家客廳燒死。檢警昨解剖，發現遺體有藥物反應、內臟嚴重受傷，且有身心就醫紀錄，懷疑火警並非唯一致死原因，法醫已採集臟器等檢體帶回化驗，設法釐清藥物成分。

六十三歲王姓婦人，十三日楊柳颱風來襲時開賓士車前往北宜公路「喝咖啡」，直接駛入八十公尺深山谷，幸運被救起，外觀只有擦挫傷，拒絕就醫，丈夫宜蘭員山醫院呂姓院長趕來，二人相擁而泣；王婦簡單醫治後返家，十六日傍晚家中客廳失火，王婦被丈夫救出已無心跳呼吸，送醫不治。

警、消當時勘驗，火災燒毀不到三坪面積的沙發，現場燃燒完全卻無逃生跡象，起火點疑在沙發底下，卻找不到油漬等助燃物，疑點重重。

檢警昨會同法醫解剖，發現遺體和飲用的杯子有藥物反應，疑似因重度昏迷或無力逃生，但婦人遺體無脫水焦黑狀，僅正面上半身、大腿局部燒傷、臉部水泡脫皮，背部完好，燒傷面積不如想像嚴重。

另法醫也發現她內臟嚴重受傷，不排除可能是日前墜谷時遭撞擊造成，研判火災燒可能不是唯一致死原因。法醫昨天已採集血液、胃內容物、臟器等檢體帶回進一步化驗。

呂男昨低調到場，不發一語，神情悲傷。他案發時接受警方詢問時指妻子身體健康，但檢警查出死者曾有身心科就醫紀錄，解剖也發現體內有服藥殘留，將進一步偵詢釐清。夫妻倆經查經濟無虞，保險正常。

檢方表示，初步未發現外力介入，王姓婦人生前是自己引火燃燒或他人焚燒，待一個月後鑑定報告出爐才能判定。

