靈骨塔詐騙案起訴15人 仙塔律師助詐團洗錢遭求刑1年

網紅「仙塔律師」李宜諪陪同靈骨塔詐騙集團主嫌偵訊，涉在群組傳話協助賣掉金飾、豪車，台北地檢署查出該詐團共誘騙六名被害人以不動產設定抵押借貸，詐騙一點六億元，其中一名被害人抵押四間房、背債三五○○萬，結束生命，昨偵結起訴十五人，李宜諪涉洗錢、洩密二罪，具體求刑一年。

檢方認定，詐團十二人違反組織犯罪、詐欺、洗錢等罪，建請從重量處主嫌情侶檔呂英菖八年六月、吳芳儀七年二月，竹聯幫戰堂成員王助彰判九年，其餘共犯四年至六年不等徒刑；除李宜諪，兩名律師趙浩程、蔡沅諭也分被求處一年、六月以上徒刑。

檢警調查，四十一歲呂英菖與卅五歲吳芳儀，二○二三年起透過管道取得持有巨額殯葬產品名單，致電被害人佯稱有買家，鼓吹以不動產抵押借貸製造「假金流」節稅、躲避追查；四十二歲鉅新匯公司負責人王助彰等人自稱代書，聯繫被害人設定房屋抵押給「金主」取得借貸款項，王等人再以服務費等名義取走款項分潤。

檢方查出，該詐團至少行騙六人，共抵押十一間不動產，其中一名被詐團視為「黃金件」、正值壯年的工程師，抵押北市信義區、新北汐止區共四間房，貸款三五○○萬，疑不堪受騙及龐大債務，選擇結束生命。

律師趙浩程接受吳芳儀委任，檢方認定，趙和成員討論後決定豪車先過戶，涉指示統一口供回答檢警，隱匿犯罪所得、開走豪車。趙再指示李宜諪替吳芳儀辯護，創立「廿四小時陪偵案」群組。

四月廿三日上午律見，李涉在群組傳話「怕車子到時候被扣走」，指示賣車及吳的手鍊戒指。李另涉洩漏吳遭羈押供詞；蔡沅諭替呂英菖辯護，也涉洩密。

李宜諪當時遭約談交保後，曾表示是臨時受委任，當天處理案件過程有瑕疵，會坦然面對。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980