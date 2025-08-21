板南線尖峰塞爆 北捷拆車廂座椅因應

快訊

聯合報／ 記者葉德正邱書昱／連線報導

板南線加班車改從江子翠站出發，卻導致新埔站、板橋站塞到爆。記者葉德正／攝影
板南線加班車改從江子翠站出發，卻導致新埔站、板橋站塞到爆。記者葉德正／攝影

台北捷運公司本月18日起將兩列加班列車改從江子翠站發車，希望紓解江子翠、龍山寺站上班人潮，卻導致板橋、新埔站月台人潮擠得宛如跨年。通勤族怒批「北捷把我們當空氣」，新北議員要求北捷檢討改善。北捷昨拆除尖峰時段4列列車座位區因應，民眾埋怨「沒位子坐」。

今年6月，北捷於尖峰時段在板南線新增6列加班列車，其中2列從板橋、4列從亞東醫院發車，仍難以紓解人潮，江子翠和龍山寺站乘客擠不上去。北捷18日起把亞東醫院發車的2列加班列車改在江子翠站發車，卻又引發新埔、板橋乘客卡月台的問題。

新北市議員周勝考表示，板橋、新埔、江子翠是板南線核心大站，通勤人口龐大，北捷只將壓力由江子翠轉移到板橋、新埔，沒有周全規畫與模擬，任意調整班次造成通勤族困擾，完全不可接受。

周勝考說，「公共運輸不能成為市民的負擔，更不能因錯誤決策讓通勤族成為犧牲品。」北捷雖稱板南線班距已達2分鐘極限，但解決問題應有更全面性的運輸規畫，建議調度與系統優化同時進行，提升尖峰時段整體輸運能力，減輕板南線乘客過度集中壓力。

北捷說，板南線每日最尖峰時段為上午8時到8時30分，昨天起優化4列列車空間供旅客搭乘，也呼籲旅客，搭乘時多往車廂內部移動，後續將觀察輸運情形，滾動調整列車排班。

