表哥總是交通違規收罰單？表弟冒名露餡被判刑
嘉義縣黃姓男子去年連續3次交通違規，都在罰單收受人簽章欄簽上彰化縣洪姓表哥的姓名，洪姓表哥莫名收到罰單，詢問警方才知被表弟冒名。彰化地方法院審結，依犯行使偽造私文書罪，合併應執行有期徒刑6月。可上訴。
判決書表示，黃男施用毒品，經彰化地方判決有期徒刑5月確定，2023年6月間執行完畢出監，卻不知悔改，去年5月到彰化縣二林鎮，一邊騎機車一邊吸菸被攔查，在舉發違反道路交通管理事件通知單移送聯的收受人簽章欄，簽寫洪姓表哥的姓名以表示收到通知單。
黃男同年7月騎機車行經二林鎮某路口，紅燈右轉被警攔查，這次又在移送聯簽洪姓表哥的姓名，同月騎機車經過二林鎮某路，未按遵行方向行駛再被警攔查，黃男以洪姓表哥名義接受詢問，在移送聯再簽洪姓表哥的姓名，
洪姓表哥莫名接到罰單，詢問警方，員警調出密錄器影像畫面等資料，才知是黃男每次交通違規都冒用表哥姓名。
彰化地院審酌，黃男有違反毒品危害防制條例、公共危險等案件經法院判處罪刑的紀錄，號行難認良好，為免交通違規遭行政處罰，竟3次冒用表哥身分，足生損害洪姓表哥及交通主管機關處理交通違規事件的正確性，惟考量沈男在偵訊時坦承犯行、自陳學歷和家庭狀況等一切情狀，處刑如主文。
