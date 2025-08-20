快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

桃園國際機場竟發生販毒集團成員毆打海關關官員事件！今年5月起，桃機陸續發生三件旅客夾帶毒品闖關遭攔查後逃跑案件，所幸在海關及航警合作下，三案犯嫌都被壓制，但其中一案的犯嫌在企圖逃亡時還揮拳攻擊海關，造成緝案關員受傷。據了解，這也是桃機首起毒品交通遭攔查後，企圖逃跑並攻擊海關事件，對此，關務署台北關表示，因案件已移送檢調偵辦，不便多做回應。

消息指出，關務署台北關關員今年5月上旬，在桃機第二航廈入境海關紅線檯查驗一名旅客的隨身行李時，該旅客突然朝管制區外入境大廳方向狂奔，海關立即拔腿追人並呼喊大廳內的航警協助攔截圍捕，成功將該旅客帶回海關扣押室控管，並在犯嫌身上起出毒品。

無獨有偶，今年七月下旬，台北關關員在桃機第一航廈進行重點航班入境旅客攔查勤務時，一名遭攔查的男子竟突然對著關員頭部揮拳，然後拔腿就跑企圖脫身，但其餘關員立刻上前將他抱住，並未讓他得逞。事後，海關在他的託運行李內查獲毒品。

本月初也有一名黑衣男子在桃機第二航廈海關檢查區接受關員調查時，突然加速逃竄，過程中還一口氣跳過兩座檢查檯，現場三名海關關員見狀上前圍捕，所幸該黑衣男子逃跑時不慎滑倒，當場遭到三名關員壓制。針對這三起案件，關務署台北關表示，案件已經移交檢調偵辦，無法多做回應。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

今年5月起，桃機陸續發生三起旅客夾帶毒品遭查獲後，企圖逃跑及毆打海關案件。記者黃仲明／攝影
今年5月起，桃機陸續發生三起旅客夾帶毒品遭查獲後，企圖逃跑及毆打海關案件。記者黃仲明／攝影

海關 桃機 毒品

延伸閱讀

桃機客疑攜毒遭攔落跑攻擊海關 台北關：檢調偵辦

影／眼尖警發現騎士沒扣安全帽攔查 男百米狂奔原來車藏毒

嘉義男駕車追撞機車騎士不治 起出喪屍煙彈疑毒駕

一級文物千年藏文寫本「般若經初會」完整版回流 共12函

相關新聞

惡煞砸店揍人員警只告誡沒逮捕…隔1小時再上門咆哮 竹市警道歉了

新竹市李姓男子自稱幫派分子，16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後...

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

桃園國際機場竟發生販毒集團成員毆打海關關官員事件！今年5月起，桃機陸續發生三件旅客夾帶毒品闖關遭攔查後逃跑案件，所幸在海...

醫師娘燒死案解剖遺體有藥物反應及身心科就醫紀錄 疑活活燒死

宜蘭63歲王姓醫師娘日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天竟在住家客廳被燒成重傷，送醫不治，由於火災燒毀不到3坪面積...

新竹單親媽攜幼女雙亡 社會處：非列管高風險家庭無通報紀錄

新竹縣一名20多歲單親母親疑因心情不佳，與幼女在住處失去心跳，友人透過遠端監視器發現睡姿許久沒變，昨深夜報警查看，待警方...

天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，前天遭檢警拘提到案，昨天下...

醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

宜蘭63歲王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械都正常，但她開車時是「直衝」向下墜落，造成車頭嚴重毀損，到底是誤踩油門或其他原因？仍待檢警調查釐清；至於醫師娘的投保正常，無異常巨額投保，排除詐保。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。