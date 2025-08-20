桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

桃園國際機場竟發生販毒集團成員毆打海關關官員事件！今年5月起，桃機陸續發生三件旅客夾帶毒品闖關遭攔查後逃跑案件，所幸在海關及航警合作下，三案犯嫌都被壓制，但其中一案的犯嫌在企圖逃亡時還揮拳攻擊海關，造成緝案關員受傷。據了解，這也是桃機首起毒品交通遭攔查後，企圖逃跑並攻擊海關事件，對此，關務署台北關表示，因案件已移送檢調偵辦，不便多做回應。

消息指出，關務署台北關關員今年5月上旬，在桃機第二航廈入境海關紅線檯查驗一名旅客的隨身行李時，該旅客突然朝管制區外入境大廳方向狂奔，海關立即拔腿追人並呼喊大廳內的航警協助攔截圍捕，成功將該旅客帶回海關扣押室控管，並在犯嫌身上起出毒品。

無獨有偶，今年七月下旬，台北關關員在桃機第一航廈進行重點航班入境旅客攔查勤務時，一名遭攔查的男子竟突然對著關員頭部揮拳，然後拔腿就跑企圖脫身，但其餘關員立刻上前將他抱住，並未讓他得逞。事後，海關在他的託運行李內查獲毒品。

本月初也有一名黑衣男子在桃機第二航廈海關檢查區接受關員調查時，突然加速逃竄，過程中還一口氣跳過兩座檢查檯，現場三名海關關員見狀上前圍捕，所幸該黑衣男子逃跑時不慎滑倒，當場遭到三名關員壓制。針對這三起案件，關務署台北關表示，案件已經移交檢調偵辦，無法多做回應。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885