桃機客疑攜毒遭攔落跑攻擊海關 台北關：檢調偵辦

桃機近日陸續發生3起疑似走私毒品入境遭海關攔查逃跑事件，其中一起犯嫌還動手毆打海關人員，最後都遭制伏；關務署台北關今天表示，案件已由檢調偵辦，不便回應。

知情人士指出，今年5月間，關務署台北關人員在桃園國際機場第二航廈管制區內的海關紅線檯，查驗一名旅客行李時，受檢旅客突朝入境大廳狂奔，海關人員隨即追出並通報航警協助攔截，最後與航警局保大員警合作及時將犯嫌制伏。

此外，今年7月一名旅客在第一航廈遭海關人員攔查時，竟揮拳攻擊查驗人員臉部後逃逸，海關人員雖受傷仍忍痛阻止旅客逃脫，最終成功攔阻帶回施暴人員。

8月初也有一名身穿黑衣壯碩男子，在第二航廈海關接受查驗時，突然在檢查線上逃竄試圖衝出管制區，最後在逃跑過程不慎滑倒遭海關人員壓制並通報航警到場。3起案件，海關後續也都查獲毒品。

對於中央社記者詢問相關案情，關務署台北關僅表示，案件已移送檢調偵辦中，無法提供相關資訊。

資深機場人員指出，販毒集團走私毒品入境桃園機場被海關人員攔查，以往也曾有相關案例，但短期間內就發生3起，且犯嫌不但企圖逃跑，甚至毆打值勤海關人員，並不常見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885