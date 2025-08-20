惡煞砸店揍人員警只告誡沒逮捕…隔天再上門咆哮 竹市警道歉了

新竹市李姓男子自稱幫派分子，16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放人，不料李男竟二度前往早餐店叫囂挑釁，事件曝光後引發各界譁然，也在網路發酵，社群軟體Threads上面罵聲不斷，新竹市警局今發布新聞稿向社會大眾鄭重道歉，坦承處置未完善，後續將追究相關人員責任。

不少網友在Threads上貼上新聞事件，留言「太扯了吧男子情緒失控不適合逮捕？這樣打人、毀損這是現行犯欸！這樣不適合逮捕喔」、「問題在所長的作為和發言，搞不清楚重點」、「這個太扯了，警察是人民保姆，不能怕壞人啦」、「很囂張，過分。 」

對此，新竹市警局回應，針對外界質疑警方第一時間獲報到場為何不將李男逮捕，警方澄清，警方到場後早餐店與李男仍持續口角爭執，考量李身上有酒氣，情緒不穩，現場員警先對其臉部噴灑辣椒水，隨後將其壓制在地，上銬帶回實施保護管束，經清查確定李未有幫派註記。

至於實施管束後為何不久李男就可返回店家，警方解釋，警方觀察李在派出所管束期間情緒已趨穩定，並表示需返回工作崗位上班，因此警方才結束保護管束，讓其離開，至於管束時間是否過短，將檢討策進。

由於南門所長胡育任發言時稱「因該男子情緒失控，不適合逮捕」，導致整起案件遭炎上，警方指出，胡育任在受訪時因表達口誤造成發言不當，警察局將予以議處，並列案例教育檢討策進，現階段已派員到早餐店關懷慰問，說明案件後續處理進度，也獲得店家認同，由於被害人提告，全案已依傷害、毀損及恐嚇等罪嫌通知李到案說明，將依法偵辦移送。

李男16日清晨5點半到新竹市林森路一家早餐店要求借用廁所，但由於廁所是和樓上房東共用的，早餐店老闆娘只能婉拒；李卻因此抓狂，嗆出幫派名號，還將櫃台商品掃落一地，甚至掌摑女店員，嚇得對方連忙報警求救。

警方到場後控制住李男並帶回派出所，所長胡育任稱，男子情緒不穩不適合逮捕，僅口頭告誡後便將人放走。沒想到李男竟叼著菸再度重返早餐店，對店家咆哮挑釁，嚇得老闆娘崩潰大哭哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

