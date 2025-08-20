嘉義男駕車追撞機車騎士不治 起出喪屍煙彈疑毒駕

23歲王姓男子日前駕車在中埔鄉道追撞同向機車，造成7旬騎士送醫不治，警在車上起出毒品喪屍煙彈，王男涉毒駕採尿送驗中；王男坦承吸食遭移送，檢方複訊後10萬交保。

嘉義縣警察局中埔分局表示，中埔鄉嘉135鄉道0.8公里處於11日上午發生汽車追撞機車事故，王男駕駛自小客車涉嫌從後方追撞同向行駛的普通重型機車，造成72歲騎士胡姓男子頭部及四肢嚴重擦挫傷，送醫急救仍不治，機車上14歲乘客胡姓女學生臉部及四肢擦挫傷，無生命危險。

警方指出，肇事王男及騎士胡男酒測值為零，不過，處理員警在王男車上查扣到二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）3顆，以及依托咪酯煙油、疑似吸食工具「K盤」等，當時將王男帶回派出所詢問，並採集尿液送驗，截至今天，王男尿液報告還未出爐。

警方表示，事故發生時，天氣晴朗，無視線不良問題，且現場為筆直又寬敞道路，懷疑王男涉嫌毒駕肇事；不過，王男辯稱，因當時在撿拾車內物品，才會一時沒有注意到車前狀況，引發車禍。

檢警表示，王男涉嫌持有二級毒品及過失致死罪嫌遭警移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，雖然王男坦承於肇事前1天有施用依托咪酯，但因王男尿液送驗報告還未出爐，尚無法確認其體內毒品成分及是否有吸食其他毒品，因此，王男涉及毒駕致人於死部分，仍須進一步調查釐清，先以新台幣10萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885