快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

海巡緝私菸涉詐領獎金 管碧玲：害群之馬已汰除

中央社／ 高雄20日電

3名海巡署查緝員查緝私菸涉嫌詐領獎金，均遭依法免職。海委會主委管碧玲今天表示，害群之馬均已汰除免職，財政部則進行制度研修，「不肖之徒不會動搖海巡戰鬥意志」。

海洋委員會主委管碧玲透過臉書（Facebook）發文表示，此案為海巡配合檢調共同偵辦案件，害群之馬已在6月汰除免職，在整頓查緝隊方面，調職主管等部分也已處理，且財政部也在進行制度研修。

管碧玲說，「我們的責任就是讓害群之馬被揪出來、惡中之惡被嚴懲。不肖之徒不會動搖海巡的戰鬥意志，非我族類，驅逐出去。」

管碧玲另列舉近期海巡人員執勤內容，包含緝獲大量毒品、執行海洋保育任務、追蹤記錄白海豚、監控驅離中國海警船與公務船、在海上救援擱淺的船舶與落海人車，以及救援深陷沙洲的受困民眾。

管碧玲說，海巡在海上拚命，值得肯定之際，查緝隊害群之馬貪瀆案遭大幅報導，傷害海巡形象，令人痛心，「不肖分子的汰除，海巡不手軟。海巡埋頭苦幹，表現依然亮眼。」

全案起因彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署偵查員查緝私菸涉嫌詐領獎金案，查出林姓少校偵查員等人涉嫌勾結私菸集團，並涉假破案及詐領檢舉獎金，偵結依違反貪污治罪條例等罪嫌，起訴林姓少校偵查員並求處15年重刑。其餘2名查緝員涉案部分，尚由檢方偵辦中。

海委會主委管碧玲。圖／本報資料照片
海委會主委管碧玲。圖／本報資料照片

海巡署 管碧玲

延伸閱讀

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最高罰25萬元

中央地方攜手合作 共同守護澎湖海洋資源

台船點頭讓管碧玲賒帳交船 條件是海巡必須付利息

與索馬利蘭簽署海巡合作 管碧玲：平等互惠合作彌足珍貴

相關新聞

天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，前天遭檢警拘提到案，昨天下...

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

網紅「仙塔律師」李宜諪陪同靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀偵訊，涉嫌傳話給吳的蘇姓表弟等人賣掉金飾和豪車，律師趙浩程涉交代被告如...

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，前天遭檢警拘提到案，昨天下...

醫師娘燒死案解剖遺體有藥物反應及身心科就醫紀錄 疑活活燒死

宜蘭63歲王姓醫師娘日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天竟在住家客廳被燒成重傷，送醫不治，由於火災燒毀不到3坪面積...

新竹單親媽攜幼女雙亡 社會處：非列管高風險家庭無通報紀錄

新竹縣一名20多歲單親母親疑因心情不佳，與幼女在住處失去心跳，友人透過遠端監視器發現睡姿許久沒變，昨深夜報警查看，待警方...

醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

宜蘭63歲王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械都正常，但她開車時是「直衝」向下墜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。