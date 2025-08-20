海巡緝私菸涉詐領獎金 管碧玲：害群之馬已汰除
3名海巡署查緝員查緝私菸涉嫌詐領獎金，均遭依法免職。海委會主委管碧玲今天表示，害群之馬均已汰除免職，財政部則進行制度研修，「不肖之徒不會動搖海巡戰鬥意志」。
海洋委員會主委管碧玲透過臉書（Facebook）發文表示，此案為海巡配合檢調共同偵辦案件，害群之馬已在6月汰除免職，在整頓查緝隊方面，調職主管等部分也已處理，且財政部也在進行制度研修。
管碧玲說，「我們的責任就是讓害群之馬被揪出來、惡中之惡被嚴懲。不肖之徒不會動搖海巡的戰鬥意志，非我族類，驅逐出去。」
管碧玲另列舉近期海巡人員執勤內容，包含緝獲大量毒品、執行海洋保育任務、追蹤記錄白海豚、監控驅離中國海警船與公務船、在海上救援擱淺的船舶與落海人車，以及救援深陷沙洲的受困民眾。
管碧玲說，海巡在海上拚命，值得肯定之際，查緝隊害群之馬貪瀆案遭大幅報導，傷害海巡形象，令人痛心，「不肖分子的汰除，海巡不手軟。海巡埋頭苦幹，表現依然亮眼。」
全案起因彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署偵查員查緝私菸涉嫌詐領獎金案，查出林姓少校偵查員等人涉嫌勾結私菸集團，並涉假破案及詐領檢舉獎金，偵結依違反貪污治罪條例等罪嫌，起訴林姓少校偵查員並求處15年重刑。其餘2名查緝員涉案部分，尚由檢方偵辦中。
