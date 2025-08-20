海巡緝私菸涉詐領獎金 管碧玲：害群之馬已汰除

3名海巡署查緝員查緝私菸涉嫌詐領獎金，均遭依法免職。海委會主委管碧玲今天表示，害群之馬均已汰除免職，財政部則進行制度研修，「不肖之徒不會動搖海巡戰鬥意志」。

海洋委員會主委管碧玲透過臉書（Facebook）發文表示，此案為海巡配合檢調共同偵辦案件，害群之馬已在6月汰除免職，在整頓查緝隊方面，調職主管等部分也已處理，且財政部也在進行制度研修。

管碧玲說，「我們的責任就是讓害群之馬被揪出來、惡中之惡被嚴懲。不肖之徒不會動搖海巡的戰鬥意志，非我族類，驅逐出去。」

管碧玲另列舉近期海巡人員執勤內容，包含緝獲大量毒品、執行海洋保育任務、追蹤記錄白海豚、監控驅離中國海警船與公務船、在海上救援擱淺的船舶與落海人車，以及救援深陷沙洲的受困民眾。

管碧玲說，海巡在海上拚命，值得肯定之際，查緝隊害群之馬貪瀆案遭大幅報導，傷害海巡形象，令人痛心，「不肖分子的汰除，海巡不手軟。海巡埋頭苦幹，表現依然亮眼。」