醫師娘燒死案解剖遺體有藥物反應及身心科就醫紀錄 疑活活燒死

宜蘭63歲王姓醫師娘日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天竟在住家客廳被燒成重傷，送醫不治，由於火災燒毀不到3坪面積且火滅得很快，為何無逃生跡象？疑點重重。檢警今會同法醫解剖遺體，初步了解，死者遺體有藥物反應，且婦人患有身心疾病就醫，疑似生前活活燒死。

宜蘭檢警會同法務部法醫研究所今天進行遺體解剖，調查王姓婦人死因，婦人的丈夫低調到場，不發一語，神情悲傷。

法醫採集血液、胃內容物、臟器等檢體返回法醫研究所進行化驗，據了解，初步從死者遺體及使用過的杯子都有藥物反應，且婦人曾有身心科就醫紀錄。

檢察官薛植和指出，初步未發現外力介入，對於婦人生前是自己燃燒或他人焚燒，均須待鑑定報告書1個月出爐才能判定。

命案發生於本月16日下午5時許，三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍突然火警，王姓婦人被丈夫救出時已無心跳呼吸，當場進行CPR急救，救護車送醫後仍傷重不治，事後發現王婦竟是3天前，颱風天開著賓士車前往北宜公路，不慎連人帶車墜落80公尺的婦人，墜谷幸運獲救，與丈夫相擁而泣，未料卻死於自家火警。

火調人員發現起火點是客廳沙發下方，面積不到3坪，消防局接獲報案派人到場，不到半小時滅火，為何婦人沒有逃生跡象？現場也沒有發現油漬等揮發氣體、液體等促燃劑或可疑瓶罐，為何會在短時間內造成全身90%燒燙傷？啟人疑竇。

死者的丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長，主治身心科，他向警方表示，妻子的身體健康；但檢警後來查出婦人有身心科就醫紀錄，但並無巨大投保，排除詐保。

男呂原本是三軍總醫院北投分院院長，55歲退休後來到宜蘭，擔任員山醫院院長至今10餘年，夫妻都不是宜蘭人，一對子女在美國，農舍透天厝只有兩人居住。

根據附近鄰居表示，他們平常與社區鄰里互動不多，尤其婦人個性比較孤僻，好一陣子沒看到她出門，包括未在農舍庭院走動，就連倒垃圾也沒見到她人。

