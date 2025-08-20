新竹單親媽攜幼女雙亡 社會處：非列管高風險家庭無通報紀錄

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣一名20多歲單親母親疑因心情不佳，與幼女在住處失去心跳，友人透過遠端監視器發現睡姿許久沒變，昨深夜報警查看，待警方破門而入，發現女子與女兒明顯死亡。對此，新竹縣政府社會處今天早上也緊急派社工督導與家屬聯繫關心，經查竹縣資料，個案不是列管的高風險家庭，近年來也無通報紀錄。

據了解，這名媽媽疑似因心理疾病困擾，友人擔心她怕尋短意念等，因此裝設遠端監視器，隨時照看關心。昨天深夜友人透過畫面發現該女子和女兒在床上，已無動靜許久，緊急通報新竹縣新湖分局的警方前往查看，待警方破門而入時，發現赫然發現門窗緊閉，屋內飄散著濃濃的煙味，母女倆明顯已經死亡多時。

新竹縣政府社會處今天早上緊急啟動關懷機制，經查新竹縣資料，個案不是列管的高風險家庭，近年來也無通報紀錄。社會處已派社工督導面訪家屬，表達關心及瞭解後續需要協助部分。

針對現場狀況，初步了解現場沒有打鬥或門戶被侵入等可疑跡象。新湖分局表示，湖口派出所於昨晚10點許接獲民眾報案，經員警趕赴現場，發現2名民眾倒臥住處，立即通報救護人員到場處理，案經119人員初步確認2名民眾均已死亡，已通知家屬並依法報請新竹地檢署司法相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

員警到場後，初步了解現場沒有打鬥或門戶被侵入等可疑跡象。記者郭政芬／攝影
新竹 死亡 監視器

