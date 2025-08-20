天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，前天遭檢警拘提到案，昨天下午3人自刑事局移送往新北檢複訊，訊後檢察官諭知曾盈富300萬、曾盈進200萬、洪瑞宏100萬元交保，3人均限制出境、出海並施以電子監控。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元，率法務部、財政部關務署、國家通訊傳播委員會、交通部高速公路局、警政署等代表，前往刑事警察局慰勉偵辦人員辛勞。

刑事局說明偵辦鐵霸的經過，曾盈富兄弟、洪瑞宏被控各成立3家、2家公司，名義為貿易、科技或投資控股等，以企業網路銀行、第三方支付機制替博弈網站洗錢，4、5年來經手約9億元，轉投資台股或民間營造工程，有電子零件貿易等正常進出，也有不實支出。

刑事局參考美國聯邦調查局（FBI）在上世紀30年代，也就是近百年前查緝黑幫教父艾爾·卡彭模式，既然難以從暴力犯罪「由下而上」追查，改以「企業犯罪」角度切入查緝，經濟科去年起發動「特定金流掃黑」，曾盈富、曾盈進、洪瑞宏被列為優先對象。

刑事局警官指出，偵辦鐵霸案件以偵辦企業犯罪的模式進行，鐵霸兄弟除在2021年起，結合第三方支付機制、博弈網站從事洗錢，另外洪瑞宏開設的電子公司，平常實際上班的員工僅有兩、三人，但每年營業額都維持在3到9億元間，洪瑞宏招攬大量需要薪轉支付與證明的人頭員工，用來製作不實會計憑證，來規避稅捐稽徵。

警方透露，偵辦鐵霸案件較以往偵辦組織犯罪不同，警方請來稅務人員針對公司營運、往來金流，以公司法、會計法角度提供思維；警官指出，目前鐵霸等人雖然被交保，面對的罪刑可能沒有組織犯罪這麼高，但卻能夠被起訴，不像往常能讓小弟頂缸，更讓他們真正感到頭疼的是，成立的公司將因違法問題遭銀行抽銀根、斷金流，除造成營運損失，還可能因逃漏稅面臨追稅壓力。

刑事局指出，近來幫派犯罪型態已由傳統暴力、槍械、毒品，逐漸已有轉型從事如詐欺、博弈及洗錢等新興犯罪趨勢。政府以團隊作戰模式，強化實施「打核心、追金流、斷生計」策略，聚焦打擊黑道幫派幕後核心首惡、查緝勾結幫派律師、地政士等專業人員，並追查扣押犯罪資金，斷絕幫派經濟命脈；另同步結合各公部門，針對圍事經營或依附行業處所依法實施聯合查察與行政裁罰。