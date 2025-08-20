快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭63歲王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械都正常，但她開車時是「直衝」向下墜谷，造成車頭嚴重毀損，到底是誤踩油門或有可能自殺？仍待檢警調查釐清；至於醫師娘的投保正常，無異常巨額投保，排除詐保。

王婦13日開著賓士車在北宜公路墜谷，奇蹟獲救，被救起時與丈夫相擁而泣，但3天後卻在自家被燒死，燒毀面積不大，為何沒有逃生跡象？現場也沒有打火機或汽油等助燃劑，死因離奇。

開車墜谷時是颱風天，婦人穿著自家簡便衣服，蒼白頭髮也沒有打扮，獨自一人開車到北宜公路自稱要去喝咖啡？她被救起時拒絕上救護車等狀況，也讓人覺得奇怪。

婦人的身分被查出是醫師娘，丈夫是宜蘭員山醫院院長。她當天開到北宜公路的賓士車已經吊起來，根據行車紀錄器畫面顯示，由於咖啡廳沒開，王姓婦人下車看了附近1分多鐘，上車10幾分鐘後，開車「直衝」谷底，並無減速跡象。

全案疑點重重，引起揣測，甚至有人懷疑死者是否生前投保巨額意外險，經檢察官調查婦人的投保資料，保險正常，生前並無巨額投保，排除詐保的可能性。

王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械正常，但她開車時是「直衝」向下墜谷，造成車頭嚴重毀損，引擎蓋掀開，是誤踩油門或有可能自殺？待檢警調查釐清。圖／讀者提供
王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械正常，但她開車時是「直衝」向下墜谷，造成車頭嚴重毀損，引擎蓋掀開，是誤踩油門或有可能自殺？待檢警調查釐清。圖／讀者提供
醫師娘開車墜谷時是颱風天，穿著自家簡便衣服，被救起時與丈夫相擁，一度拒絕上救護車。圖／讀者提供
醫師娘開車墜谷時是颱風天，穿著自家簡便衣服，被救起時與丈夫相擁，一度拒絕上救護車。圖／讀者提供
王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械正常，但她開車時是「直衝」向下墜谷，造成車頭嚴重毀損，是誤踩油門或有可能自殺？待檢警調查釐清。圖／讀者提供
王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械正常，但她開車時是「直衝」向下墜谷，造成車頭嚴重毀損，是誤踩油門或有可能自殺？待檢警調查釐清。圖／讀者提供

醫師 咖啡廳 北宜公路

延伸閱讀

南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

醫師娘離奇燒死案疑點重重 院長夫被爆曾犯強制猥褻罪獲判緩刑

宜蘭墜谷婦獲救3天後離奇燒死 高大成列10大重點供追查

墜谷婦人離奇燒死案疑點重重 地檢署將進行解剖釐清生前有無服藥

相關新聞

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

網紅「仙塔律師」李宜諪陪同靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀偵訊，涉嫌傳話給吳的蘇姓表弟等人賣掉金飾和豪車，律師趙浩程涉交代被告如...

涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，前天遭檢警拘提到案，昨天下...

鐵霸等人雖交保 刑事局：他成立的公司被抽銀根將很頭疼

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，前天遭檢警拘提到案，昨天下...

醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

宜蘭63歲王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械都正常，但她開車時是「直衝」向下墜...

竹縣27歲單親媽與5歲幼女陳屍家中 友人遠端見「久未翻身」急報警

新竹縣一名27歲單親母親帶著5歲幼女平躺在床上睡覺，在外縣市的友人透過遠端監視器發現睡姿許久沒變，昨晚深夜擔心有異立即通...

台中驚傳街友遭活活打死 他借火點菸遭拒…3煞狂毆猛揍奪命

台中蕭姓男子和朋友酒後回家途中，只因向吳姓街友借火點菸被拒，他竟撂來李姓、蔡姓同夥，3人朝吳拳打腳踢、拿安全帽痛砸一頓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。