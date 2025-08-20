醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

宜蘭63歲王姓醫師娘日前墜谷獲救3天後卻離奇燒死，經勘驗她駕車的行車紀錄器，賓士車機械都正常，但她開車時是「直衝」向下墜谷，造成車頭嚴重毀損，到底是誤踩油門或有可能自殺？仍待檢警調查釐清；至於醫師娘的投保正常，無異常巨額投保，排除詐保。

王婦13日開著賓士車在北宜公路墜谷，奇蹟獲救，被救起時與丈夫相擁而泣，但3天後卻在自家被燒死，燒毀面積不大，為何沒有逃生跡象？現場也沒有打火機或汽油等助燃劑，死因離奇。

開車墜谷時是颱風天，婦人穿著自家簡便衣服，蒼白頭髮也沒有打扮，獨自一人開車到北宜公路自稱要去喝咖啡？她被救起時拒絕上救護車等狀況，也讓人覺得奇怪。

婦人的身分被查出是醫師娘，丈夫是宜蘭員山醫院院長。她當天開到北宜公路的賓士車已經吊起來，根據行車紀錄器畫面顯示，由於咖啡廳沒開，王姓婦人下車看了附近1分多鐘，上車10幾分鐘後，開車「直衝」谷底，並無減速跡象。