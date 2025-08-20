快訊

竹縣27歲單親媽與5歲幼女陳屍家中 友人遠端見「久未翻身」急報警

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣一名27歲單親母親帶著5歲幼女平躺在床上睡覺，在外縣市的友人透過遠端監視器發現睡姿許久沒變，昨晚深夜擔心有異立即通報新竹縣新湖警分局，員警經親友協助開門查看，赫然發現門窗緊閉，屋內飄散著濃濃的煙味，母女倆明顯已經死亡多時。

據了解，這名母親離婚後獨自撫養幼女，疑似因為生活壓力加上長期生病，且心情不佳，這名母親的友人關心，才幫忙在家中安裝監視器，隨時從外縣市遠端了解狀況，這次因發現母女倆平躺且睡了很久，連睡姿都沒有變化立刻機警報警。

員警到場後，初步了解現場沒有打鬥、或門戶被侵入等可疑跡象，母女衣著完整躺臥，詳細的死因等狀況，警方正深入調查釐清中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

員警到場後，初步了解現場沒有打鬥、或門戶被侵入等可疑跡象，母女衣著完整躺臥，詳細的死因等狀況，警方正深入調查釐清中。記者郭政芬／攝影
員警到場後，初步了解現場沒有打鬥、或門戶被侵入等可疑跡象，母女衣著完整躺臥，詳細的死因等狀況，警方正深入調查釐清中。記者郭政芬／攝影

