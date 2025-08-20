「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

網紅「仙塔律師」李宜諪陪同靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀偵訊，涉嫌傳話給吳的蘇姓表弟等人賣掉金飾和豪車，律師趙浩程涉交代被告如何統一口供。台北地檢署調查該詐團以靈骨塔投資誘使6名耆老抵押共11間不動產，詐騙高達1.6億元，其中1人不堪3500萬債務結束身命。全案今偵結依詐欺等罪起訴仙塔等15人，仙塔涉洗錢、洩密2罪具體求刑1年。

北檢今偵結，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴15人，沒收犯罪所得4200萬餘元，主嫌情侶檔呂英菖求處8年6月、吳芳儀7年2月徒刑，竹聯幫戰堂組長王助彰求處9年徒刑，律師仙塔李宜諪、趙浩程、蔡沅諭分別具體求處1年、1年、6月以上徒刑。

檢警調查，41歲呂英菖與35歲吳芳儀透過管道取得持有殯葬產品的老人名單，致電自稱殯葬協會人員，直指背後已有買家，可以幫忙找金主，且以「節稅、管理費、土權」等名義行騙，轉介42歲竹聯幫戰堂王助彰，層層交辦詐團成員或王助彰自稱房貸、代書聯繫被害人，誘使被害人向「金流專家」諮詢、辦理不動產抵押設定借貸，讓被害人將不動產設定抵押給金主獲得借貸款項後，被告等人抽取6%至10％服務費，互相分潤。

檢方痛批，該詐團挑選判斷力較差的「耆老」行騙，將長者一生積累積蓄付之一炬，且對外舉債金額驚人，迄今需要繳付債務、利息，其中一名被害人正值壯年的工程師抵押台北信義區1間、新北市汐止區3間房產貸款3500萬元，不堪受騙及無法負擔龐大債務而選擇結束生命，被告等人犯行破壞性、傷害性、影響性範圍程度甚大。

檢方追查，律師趙浩程今年4月間指示李宜諪替吳芳儀辯護，並創「24小時陪偵案」群組，李宜諪、吳的表弟蘇庭億、朋友陳永山也在群組，李宜諪4月23日律見吳芳儀時涉在群組傳話「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裡面鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，他這邊有先給我車子鑰匙，再聯絡陳永山，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」、「行照都放在零錢櫃的抽屜」

檢方認定，李宜諪涉指示蘇、陳2人隱匿吳芳儀金飾、豪車等犯罪所得，趙涉指導陳、吳面對檢警訊問時要說今年初豪車買賣案早就成立等語。豪車由陳轉售218萬元，金飾則轉售5萬元。

檢方考量，李宜諪、趙浩程身為律師為專業法律人士及在野法曹，其等業務範圍攸關國家司法程序運最具有重大公益色彩，可預見被告吳芳儀涉詐欺罪嫌被查獲、羈押禁見，名下財產均為日後償還犯罪被害人或國家追徵客體，竟替被告洗錢，恐倒置被害人日後求償無門，李宜諪、蔡沅諭涉經偵查中應秘密偵查內容洩漏給被告永山，雖均坦承犯行，但嚴重傷害律師群體公益形象，因而具體求刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980