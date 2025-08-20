快訊

台中驚傳街友遭活活打死 他借火點菸遭拒…3煞狂毆猛揍奪命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蕭姓男子和朋友酒後回家途中，只因向吳姓街友借火點菸被拒，他竟撂來李姓、蔡姓同夥，3人朝吳拳打腳踢、拿安全帽痛砸一頓，不顧吳無辜求饒、不支倒地仍不停手，吳送醫搶救7天慘死，檢方相驗遺體後簽分偵辦，依重傷致死罪嫌起訴3人，全案將由國民法官審理。

檢警調查，蕭男、李男，蔡男及蔡的女友一共4人今年4月22日晚上喝酒聚餐，直到隔天23日凌晨4點多散會各自回家。

蕭男徒步經過大雅區潭雅神綠園道約10.9公里處的萬善祠，向留宿現場的吳姓街友借火點菸，卻遭吳拒絕，蕭因此心生不滿，凌晨近5點又找來李男、蔡男到場助陣。

蕭等3人集結後，先由蕭、李徒手痛毆對方一頓，吳嚇得連忙逃往附近的六寶公園，蕭等分別騎車、徒步追趕跟上，由蕭、蔡在公園徒手、持安全帽痛毆，李則出腳狠踹。

由於3人朝吳的頭部、身體及下肢攻擊，見他被打到屢次不支倒地、求饒都不肯停手，最後又將吳帶回萬善祠再打了一頓。直到當天早上7點多，吳的友人見狀趕緊報案將他送醫。

吳男經搶救住院7天後，仍於30日因頭部、顱腦損傷併發橫紋肌溶解、肺炎及敗血症等，不治死亡；全案經檢察官相驗簽分偵辦，另外吳男的弟弟也向警方報案。

檢方根據蕭等3人證詞、警方調查及死者遺體相驗報告等，認定蕭等3人嫌疑重大，偵結依重傷致死罪嫌起訴蕭、李及蔡，全案移審後將由台中地院國民法庭審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蕭姓男子向吳姓街友借火點菸遭拒，竟撂來蔡姓、李姓友人打死對方，台中地檢署依重傷致死罪嫌起訴3人。記者曾健祐／攝影
蕭姓男子向吳姓街友借火點菸遭拒，竟撂來蔡姓、李姓友人打死對方，台中地檢署依重傷致死罪嫌起訴3人。記者曾健祐／攝影

