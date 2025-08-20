涉組織犯罪、洗錢 天道盟主「鐵霸」300萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，前天遭檢警拘提到案，昨天下午3人自刑事局移送往新北檢複訊，訊後檢察官諭知曾盈富300萬、曾盈進200萬、洪瑞宏100萬元交保，3人均限制出境、出海並施以電子監控。

最先進入地檢署的曾盈富，被問到是否涉嫌洗錢，僅輕聲連稱「沒有」、「沒有」，接著依序為曾盈進、洪瑞宏，兩人未發一語。檢警懷疑，3人藉由經營公司將詐騙、博弈等各式各樣來源不一的幫派不法所得洗白，藉此隱匿犯罪所得。

昨天下午曾盈富3人移送地檢署前，警方如臨大敵，土城分局長陳建龍自中午起便親自坐鎮地檢署，調派分局及市刑大近50名警力，駐守地檢署內外，以防幫眾滋事，並指派制服員警及偵查佐在地檢署大廳待命直到檢方開庭結束。

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，新北檢複訊後諭知曾盈富300萬、曾盈進200萬、洪瑞宏100萬元交保。記者葉信菉／攝影
天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，新北檢複訊後諭知曾盈富300萬、曾盈進200萬、洪瑞宏100萬元交保。記者葉信菉／攝影

