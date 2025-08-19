聽新聞
台南光電案 橋檢再傳郭信良

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良涉貪案，四月約談郭與三地集團創辦人鍾嘉村、岡山營造負責人朱更楠，訊後均交保，橋檢鎖定朱更楠曾交付九百萬元給郭，懷疑是護航光電場對價金流，且朱涉嫌在三地光電場埋廢棄物，六月聲押朱男獲准，昨再傳郭、鍾到案，朝貪汙罪嫌偵辦。

據了解，從事土地重劃起家的三地集團，近年插旗綠能，在台南有多處案場，郭信良疑找上鍾嘉村，宣稱可協助三地順利讓光電場營運，並推薦熟識廠商接下三地光電工程，鍾嘉村取得郭承諾後合作，由郭負責護航光電案場通關。

橋檢指揮高雄市調查處，今年四月廿一日發動搜索，查扣三地能源帳冊、金流等資料，帶回郭信良、鍾嘉村、朱更楠及市府承辦局處、台南市議員李偉智等多人。

當時檢調查出郭信良與鍾嘉村有一千五百萬元不明金流，懷疑是透過朱更楠交付賄款，當時郭、鍾都宣稱是「借貸」，因郭信良名下確有多筆借貸待查，檢方訊後三人均交保。

當時檢調另接獲檢舉，三地光電場疑被偷埋廢棄物，今年五月實地開挖，果真在將軍區及台南市區案場發現建築廢棄物，六月再發動搜索，以廢棄物清理法聲押朱更楠獲准。

據悉，檢調鎖定朱為郭信良收賄關鍵人，疑是白手套，羈押期間多次提訊逐漸突破心防；經查郭信良與鍾嘉村一千五百萬元不明金流，是由鍾妻取款後交付給朱，朱再將其中九百萬元交給郭信良。

檢調認為款項經由鍾妻、朱男輾轉提交，九百萬元款項應為賄款，昨天再傳郭信良、鍾嘉村到案。鎖定行、收賄偵辦。

