外交官涉性騷女下屬 監院彈劾送懲戒法院

外交官陳家彥遭爆利用公務機會及權勢，性騷擾女下屬。監察院昨表示，陳家彥對女下屬做多種具有性意味的行為，不僅侵犯女下屬人格尊嚴，更影響我國外交人員聲譽及形象，外交部也無任何行政懲處，因此通過對陳家彥彈劾案，全案移送懲戒法院審理。外交部回應，該案是外交部主動移送監院，尊重監院審查結果。

監察院昨發新聞稿指出，簡任十四職等外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥二○一六年利用公務上權勢及機會，在駐點飯店的長官休息房，趁女下屬向其報告專案規畫時，違反她人意願，對該下屬摟腰、抱至床上壓住上身，還擋在房門阻擾離去，這些都是具有性意味的行為，令被害人有不舒服、恐懼、痛苦等感受，同時已造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，嚴重影響該下屬人格尊嚴。

監院說，經調查確認有其事，陳家彥身為外交人員，卻做出如此行為，且監院詢問時仍否認，顯示目前的行政處置不足維持公務紀律。