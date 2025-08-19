男酒後起衝突不滿對方言語嘲諷 竟持菜刀、剪刀刺傷人 

屏東縣長治鄉繁華路18日晚間近9時，發生一起持刀傷人案，警方獲報到場，55歲的吳姓男子胸口與手臂遭38歲的吳姓男子用菜刀刺傷，行凶的吳男不滿被對方言語嘲諷，竟拿菜刀刺傷後，還不甘示弱，再返回家中拿剪刀，這時警方已到場，隨即將吳男制伏，警詢後依殺人未遂罪移送檢方偵辦。

警方調查，兩名吳姓男子都是繁華村人彼此認識，雙方昨晚酒過三巡後，年輕的吳男不滿遭年長的吳男在工作上言語嘲諷，兩人互毆，年長的吳男占上風，年輕的吳男不甘示弱，手持菜刀刺傷對方胸部、手臂。

警方獲報到場後，年輕的吳男還很氣憤，竟然返家拿剪刀回到現場與對方叫囂衝突，警方隨即制止並將年輕的吳男制伏，查扣相關凶器。傷者被送醫救治後無生命危險，警方將行凶的吳男依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦。

