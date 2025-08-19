快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

台南男涉毒駕闖紅燈…乘客上半身還探出窗外 警攔截圍捕送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局員警昨深夜巡邏時，在北區和緯路與育德三街口發現有輛轎車闖紅燈，乘客更將上半身探出窗外，行徑相當危險，經通報支援後，在公園與和緯路口將該車攔停，當場查獲安非他命3小包及依托咪酯菸彈1顆，將30歲莊姓男駕駛依涉毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。

第五分局交通組指出，莊男闖紅燈及乘客將身體伸出窗外，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項及第30條第1項第7款規定，最高可處2萬3400元罰鍰。另莊男涉施用毒品後仍行駛車輛，涉及刑責外，也將依同條例第35條第1項第2款舉發，並依法吊扣駕照1至2年。

五分局公園派出所副所長戴士堯、警員杜孟樵與實習生黃堉恆，昨晚11時許巡邏時，發現有輛轎車不僅違規闖紅燈，車內乘客更將上半身探出窗外，員警立即通報支援，展開攔截圍捕，並於公園路口成功將該車攔停。

然而，莊男於盤查過程中神情閃爍，員警經其同意實施搜索，當場查獲安非他命3小包（總重約1公克）及依托咪酯菸彈1顆。警詢後，將莊男依涉毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。

警方強調，毒品不僅戕害使用者身心，更嚴重危及社會治安，其中毒駕行為更潛藏巨大風險，稍有不慎即可能釀成重大事故。警方呼籲，若民眾發現疑似毒品交易或吸毒情形，應立即撥打110報案，共同協助打擊毒品犯罪，攜手守護城市安全

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警經莊男同意實施搜索，當場查獲安非他命3小包及依托咪酯菸彈1顆。圖／讀者提供
員警經莊男同意實施搜索，當場查獲安非他命3小包及依托咪酯菸彈1顆。圖／讀者提供
台南市警五分局員警昨深夜巡邏時，在北區和緯路與育德三街口發現有輛轎車闖紅燈，乘客更將上半身探出窗外，行徑相當危險。圖／讀者提供
台南市警五分局員警昨深夜巡邏時，在北區和緯路與育德三街口發現有輛轎車闖紅燈，乘客更將上半身探出窗外，行徑相當危險。圖／讀者提供

毒品 台南 闖紅燈

延伸閱讀

通緝犯餵喪屍煙彈性侵女子3次、性侵16歲少女拍性影像 5罪嫌起訴

屏東縣1到7月闖紅燈5死、沒戴安全帽釀3死 屏警專案取締

台中男家中施用毒品遭母舉報 檢方偵結緩起訴

影／市區駕車逆向再衝路肩剷貨車 花蓮警鷹眼追毒駕

相關新聞

天道盟主「鐵霸」被控洗錢9億 刑事局採美國查緝黑幫教父卡彭模式偵辦

檢警昨拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富、其胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏，共帶回26人，調查博弈洗錢9億元案...

台南男涉毒駕闖紅燈…乘客上半身還探出窗外 警攔截圍捕送辦

台南市警五分局員警昨深夜巡邏時，在北區和緯路與育德三街口發現有輛轎車闖紅燈，乘客更將上半身探出窗外，行徑相當危險，經通報...

天道盟鐵霸、太保、麥可涉洗錢移送新北檢 警方重兵佈署

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，昨天遭刑事局偵二大隊及台北...

影／車內藏白色粉末…BMW懸掛失竊車牌拒檢 台南霹靂小組連開3槍制止

台南市保大霹靂小組今晨6時28分許在南區水交社路與新興路口時，發現一輛黑色BMW轎車懸掛失竊車輛車牌攔停盤查，員警眼尖發...

影／IG1.7萬粉絲！菲國長髮辣妹約開房激戰 警翻護照男客傻眼才知是「他」

菲律賓籍男子SAKAY經變性手術，以觀光名義來台，在台北市某旅館與楊姓男子以5千元性交易被查獲，員警翻護照才知SAKAY...

通緝犯餵喪屍煙彈性侵女子3次、性侵16歲少女拍性影像 5罪嫌起訴

通緝犯謝姓男子涉意圖販賣俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯（Etomidate），和網友巫男相約在旅館填充毒煙彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。