台南男涉毒駕闖紅燈…乘客上半身還探出窗外 警攔截圍捕送辦

台南市警五分局員警昨深夜巡邏時，在北區和緯路與育德三街口發現有輛轎車闖紅燈，乘客更將上半身探出窗外，行徑相當危險，經通報支援後，在公園與和緯路口將該車攔停，當場查獲安非他命3小包及依托咪酯菸彈1顆，將30歲莊姓男駕駛依涉毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦。

第五分局交通組指出，莊男闖紅燈及乘客將身體伸出窗外，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項及第30條第1項第7款規定，最高可處2萬3400元罰鍰。另莊男涉施用毒品後仍行駛車輛，涉及刑責外，也將依同條例第35條第1項第2款舉發，並依法吊扣駕照1至2年。

五分局公園派出所副所長戴士堯、警員杜孟樵與實習生黃堉恆，昨晚11時許巡邏時，發現有輛轎車不僅違規闖紅燈，車內乘客更將上半身探出窗外，員警立即通報支援，展開攔截圍捕，並於公園路口成功將該車攔停。

然而，莊男於盤查過程中神情閃爍，員警經其同意實施搜索，當場查獲安非他命3小包（總重約1公克）及依托咪酯菸彈1顆。警詢後，將莊男依涉毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。

警方強調，毒品不僅戕害使用者身心，更嚴重危及社會治安，其中毒駕行為更潛藏巨大風險，稍有不慎即可能釀成重大事故。警方呼籲，若民眾發現疑似毒品交易或吸毒情形，應立即撥打110報案，共同協助打擊毒品犯罪，攜手守護城市安全

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885