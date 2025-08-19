快訊

天道盟鐵霸、太保、麥可涉洗錢移送新北檢 警方重兵佈署

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，昨天遭刑事局偵二大隊及台北、新北市刑大拘提到案，稍早3人自刑事局移送往新北檢複訊，轄區土城警分局如臨大敵，分局長陳建龍自中午起便親自坐鎮地檢署，調派分局及市刑大近50名警力，駐守地檢署內外，以防幫眾滋事。

最先進入地檢署的曾盈富，被問到是否涉嫌洗錢，僅輕聲表示「沒有」、「沒有」，接著依序為曾盈進、洪瑞宏。據了解，檢方懷疑3人藉由經營公司將詐騙、博弈等各式各樣來源不一的幫派不法所得洗白，用以壯大天道盟勢力。

面對國內最大黑幫之一的盟主，土城警分局不敢大意，自得知刑事局中午過後將移送3人，便著手調派警力，全面壓制黑幫氣焰，起初全部以分局制服員警及偵查隊刑警為主，曾盈富兄弟自刑事局以除暴特勤隊警力押送前往新北檢後，又調派10餘名新北市刑大刑警，龐大警力進駐地檢署，讓不少民眾都為之側目。

天道盟太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏稍早自刑事局移送往新北檢複訊。記者葉信菉／攝影
天道盟太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏稍早自刑事局移送往新北檢複訊。記者葉信菉／攝影
天道盟主「鐵霸」曾盈富涉嫌組織犯罪及洗錢案，稍早自刑事局移送往新北檢複訊。記者葉信菉／攝影
天道盟主「鐵霸」曾盈富涉嫌組織犯罪及洗錢案，稍早自刑事局移送往新北檢複訊。記者葉信菉／攝影
天道盟主「鐵霸」曾盈富胞弟「太保」曾盈進稍早自刑事局移送往新北檢複訊。記者葉信菉／攝影
天道盟主「鐵霸」曾盈富胞弟「太保」曾盈進稍早自刑事局移送往新北檢複訊。記者葉信菉／攝影

