快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

影／車內藏白色粉末…BMW懸掛失竊車牌拒檢 台南霹靂小組連開3槍制止

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市保大霹靂小組今晨6時28分許在南區水交社路與新興路口時，發現一輛黑色BMW轎車懸掛失竊車輛車牌攔停盤查，員警眼尖發現車內有白色不明粉末，喝令30多歲黃姓駕駛下車，他不從反加速欲衝撞逃逸，員警朝右後輪連開3槍制止；直至中午11時，警方在他住處並帶同偵辦。

「下車…」保大特殊任務編組2員警發現該車懸掛失竊車輛車牌，予以攔停盤查，盤查過程中黃言詞閃爍、支吾其詞，員警眼尖發現他車內有白色不明粉末，對方回答「k啦」，員警喝令他下車，但他心虛不從隨即駕車加速欲衝撞逃逸，員警立即用槍朝其右後輪連開3槍制止，立即尾隨追緝。

保大通報警察局勤務指揮中心發布攔截圍捕，經市警六分局警力於11時許在其住處發現他，並帶同偵辦，警詢後，將黃依涉嫌違反竊盜、侵占、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

保安警察大隊大隊長賴銘助表示，保安警察大隊職司警察局第三層巡邏網，每日均規畫巡邏勤務至各分局轄區治安熱點、熱區的巡守安維勤務，勤務中若發現可疑人車立即主動攔查盤詰，並以維市民的生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警喝令他下車，但他心虛不從隨即駕車加速欲衝撞逃逸，員警立即用槍朝其右後輪連開3槍制止。圖／讀者提供
員警喝令他下車，但他心虛不從隨即駕車加速欲衝撞逃逸，員警立即用槍朝其右後輪連開3槍制止。圖／讀者提供
直至中午11時，台南市警六分局在黃男住處並帶同偵辦。圖／讀者提供
直至中午11時，台南市警六分局在黃男住處並帶同偵辦。圖／讀者提供

警察 台南

延伸閱讀

沒有怪異的命名邏輯！BMW未來純電性能車將延續現有命名方式！

新北深夜30輛機車聚集還拒檢 開手機閃燈嗆警妨害公務送辦

影／警匪追逐影像曝！高雄2男駕車拒檢卡陸橋 警掏槍破窗逮人

BMW集團平均買家年齡最低的品牌 居然是GD和Lisa都愛的勞斯萊斯!

相關新聞

天道盟主「鐵霸」被控洗錢9億 刑事局採美國查緝黑幫教父卡彭模式偵辦

檢警昨拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富、其胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏，共帶回26人，調查博弈洗錢9億元案...

台南男涉毒駕闖紅燈…乘客上半身還探出窗外 警攔截圍捕送辦

台南市警五分局員警昨深夜巡邏時，在北區和緯路與育德三街口發現有輛轎車闖紅燈，乘客更將上半身探出窗外，行徑相當危險，經通報...

天道盟鐵霸、太保、麥可涉洗錢移送新北檢 警方重兵佈署

天道盟主「鐵霸」曾盈富、胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏涉嫌組織犯罪及洗錢案，昨天遭刑事局偵二大隊及台北...

影／車內藏白色粉末…BMW懸掛失竊車牌拒檢 台南霹靂小組連開3槍制止

台南市保大霹靂小組今晨6時28分許在南區水交社路與新興路口時，發現一輛黑色BMW轎車懸掛失竊車輛車牌攔停盤查，員警眼尖發...

影／IG1.7萬粉絲！菲國長髮辣妹約開房激戰 警翻護照男客傻眼才知是「他」

菲律賓籍男子SAKAY經變性手術，以觀光名義來台，在台北市某旅館與楊姓男子以5千元性交易被查獲，員警翻護照才知SAKAY...

通緝犯餵喪屍煙彈性侵女子3次、性侵16歲少女拍性影像 5罪嫌起訴

通緝犯謝姓男子涉意圖販賣俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯（Etomidate），和網友巫男相約在旅館填充毒煙彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。