影／車內藏白色粉末…BMW懸掛失竊車牌拒檢 台南霹靂小組連開3槍制止

台南市保大霹靂小組今晨6時28分許在南區水交社路與新興路口時，發現一輛黑色BMW轎車懸掛失竊車輛車牌攔停盤查，員警眼尖發現車內有白色不明粉末，喝令30多歲黃姓駕駛下車，他不從反加速欲衝撞逃逸，員警朝右後輪連開3槍制止；直至中午11時，警方在他住處並帶同偵辦。

「下車…」保大特殊任務編組2員警發現該車懸掛失竊車輛車牌，予以攔停盤查，盤查過程中黃言詞閃爍、支吾其詞，員警眼尖發現他車內有白色不明粉末，對方回答「k啦」，員警喝令他下車，但他心虛不從隨即駕車加速欲衝撞逃逸，員警立即用槍朝其右後輪連開3槍制止，立即尾隨追緝。

保大通報警察局勤務指揮中心發布攔截圍捕，經市警六分局警力於11時許在其住處發現他，並帶同偵辦，警詢後，將黃依涉嫌違反竊盜、侵占、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

保安警察大隊大隊長賴銘助表示，保安警察大隊職司警察局第三層巡邏網，每日均規畫巡邏勤務至各分局轄區治安熱點、熱區的巡守安維勤務，勤務中若發現可疑人車立即主動攔查盤詰，並以維市民的生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885