天道盟主「鐵霸」被控洗錢9億 刑事局採美國查緝黑幫教父卡彭模式偵辦

檢警昨拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富、其胞弟「太保」曾盈進及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏，共帶回26人，調查博弈洗錢9億元案件，今下午將曾盈富兄弟、洪瑞宏等5人分依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、稅捐稽徵法罪嫌，解送新北地檢署訊問。

解送時有媒體詢問是否洗錢，曾盈富小聲說「沒有」。據調查，曾盈富與曾盈進、洪瑞宏被控各成立3家、2家公司，名義為貿易、科技或投資控股等，以企業網路銀行替博弈網站洗錢，4、5年來經手約9億元，轉投資台股或民間營造工程，有電子零件貿易等正常進出，也有不實支出。

刑事局偵二大隊去年中起分析相關公司交易紀錄、帳戶金流，今年5月報新北檢指揮偵辦，結合具會計專業的兩名檢察事務官及國稅局人員，分析相關資料，昨在台北、新北市等地搜索，拘提曾盈富、曾盈進、洪瑞宏及負責公司帳房的兩名女子，並通知帶回公司幹部、員工等21人，查扣帳戶約2千萬元。

新北檢昨出動數名檢察官「進駐」刑事局，訊問幹部、員工等21人後請回，針對曾盈富、曾盈進、洪瑞宏等5人，警方初步詢問後夜間停止詢問，今上午接續偵詢，下午3時解送新北檢訊問。

據指出，刑事局參考美國聯邦調查局（FBI）早年查緝黑幫教父艾爾·卡彭模式，發現難以從暴力犯罪「由下而上」追查，改以「企業犯罪」角度切入查緝，經濟科去年起發動「特定金流掃黑」，曾盈富、曾盈進、洪瑞宏被列為優先對象。