影／IG1.7萬粉絲！菲國長髮辣妹約開房激戰 警翻護照男客傻眼才知是「他」

菲律賓籍男子SAKAY經變性手術，以觀光名義來台，在台北市某旅館與楊姓男子以5千元性交易被查獲，員警翻護照才知SAKAY是男性，楊傻眼說不出話，警方將兩人依社會秩序維護法裁處，將SAKAY移送移民署台北專勤隊收容等待遣返。

警方調查，26歲菲律賓籍男子SAKAY本月13日上午搭機抵台，以觀光名義入境，投宿北市大安區忠孝東路4段某商業大樓中旅館，晚間8時許與33歲楊姓男子性交易，飯店工作人員起疑通報。

大安警分局敦化南路派出所員警前往臨檢，在房間查獲兩人，兩人坦承以5千元剛完成性交易。SAKAY一頭長髮，外貌亮眼、身材姣好，IG累積1.7萬名粉絲，員警檢查護照才知是男性，楊自稱從事餐飲業，不知對方是男兒身，得知後一臉茫然說不出話。

SAKAY稱，在該大樓1樓咖啡廳隨機搭訕路人，加入IG聊天，再相約性交易。警方查扣5千元，懷疑有集團媒介，持續追查，詢後將兩人依社維法裁處，將SAKAY移送移民署台北專勤隊收容等待遣返。