通緝犯餵喪屍菸彈性侵女子3次、性侵16歲少女拍性影像 5罪嫌起訴

通緝犯謝姓男子涉意圖販賣俗稱「喪屍菸彈」依託咪酯（Etomidate），和網友巫男相約在旅館填充毒菸彈，先性侵16歲少女拍性影像，又在巫男落網未赴約之際，遞給巫男女友毒菸彈，趁女子施用後意識不清，一夜性侵3次等逞。檢方日前偵結，認定謝男涉犯以藥劑強制性交等5罪嫌起訴。

檢方調查，謝男涉嫌意圖營利販售2級毒品依託咪酯，今年在一款手機語音桌遊APP認識網友巫男，想以2萬元、9百元販賣100毫升依託咪酯菸油及菸彈，希望巫男替他介紹販毒人脈及客源，直至4月26日，謝男、巫男在桃園一家汽車旅館301號房見面，謝男涉轉讓1顆依託咪酯菸彈給巫男，作為介紹客源報酬。

隔日4月27日下午2時許，謝男找網路上認識的16歲少女見面，涉在北市某旅館815號房強壓少女在床上，摸胸、脫褲強制性交等逞，過程中還持手機拍下少女僅穿內褲的性影像照片。

當天下午，謝男再度涉嫌轉讓託咪酯菸彈給巫男，作為介紹客源報酬，並談好交易約定當晚在旅館填充依託咪酯菸彈，但巫男深夜11時許前往旅館過程中，遭警方逮捕而未赴約。

巫男女友先行抵達旅館遲遲聯繫不上巫男，謝男心身歹念提議一起等候，趁巫男女友飲酒，遞出依託咪酯菸彈提供施用，並在4月28日凌晨以藥劑犯強制性交罪，利用意識不清反覆性交3次等逞。

全案經2名被害女子報案及溯源依託咪酯案，檢方今年6月2日搜索、拘提謝男到案，查扣到少女的學生證，認定謝年明知少女16歲以上未滿18歲對其犯罪。全案依強制性交、拍攝少年性影像、以藥劑強制性交、意圖營利販賣而持有二級毒品、轉讓毒品等5罪嫌起訴謝男。