檢警掃黑 拘提天道盟鐵霸兄弟檔、帶回20人

新北地檢署昨天指揮刑事局執行掃黑，拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟「太保」曾盈進等人，共帶回約廿人調查，案由是組織犯罪與洗錢，相關案情牽涉複雜金流，警方漏夜偵詢釐清，今天下午移送新北地檢署複訊。

曾盈富等人被控涉及放貸、地下匯水、公司稅金申報不實等，刑事局七月初報請新北檢指揮，經一個多月蒐證，昨天發動搜索。據了解，檢警發現曾盈富逐步將天道盟企業化，疑透過收購一些中小企業把不法所得洗白，相關不法金流複雜。檢察官昨直接在刑事局訊問，證人部分訊後請回。

刑事局昨會同台北市刑大、新北市警方，在台北、新北、新竹等縣市拘提、搜索，曾盈富、洪瑞宏、曾盈進都是在住處被拘提。據了解，由於不少拘提對象政商關係綿密，新北檢察長郭永發對查緝行動及案情高度保密，下令警方不得對外說明。

檢警昨以證人約談一名太陽聯盟前身「太陽會」一代虎大哥級成員，該成員因戶頭有太陽聯盟旗下科技公司轉入「薪資」，被要求說明資金來源；另有名「大姐級」人物也被帶回調查，釐清金流轉帳問題，兩人昨均請回。

太陽聯盟精神領袖吳桐潭去年七月在基隆舉行萬人告別式，追思會結束沒多久，吳桐潭義子洪乾峰持有多把長槍被掃黑到案；道上曾流出一份「黃金掃黑名單」，名單裡有針對曾盈富、洪瑞宏等人進行蒐證，還有一名外省掛現任議長。據了解，該名單中有人已提前出國避風頭。

另新竹縣三環幫堂口今年農曆春節前夕槍擊命案，接著發生曾盈富妹婿劉川園遭擄走毆打，已故竹聯幫主「么么」黃少岑病逝引發幫主之爭，一連串事件，讓警政署決定加強掃黑。