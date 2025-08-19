聽新聞
0:00 / 0:00

勾結高利貸！租車行偽造契約 轉嫁數百萬罰單、通行費

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北報導

國道警方破獲租車行勾結錢莊偽造租車契約，涉轉嫁規避數百萬元通行費和罰單，共逮捕十四人。記者黃子騰／翻攝
國道警方破獲租車行勾結錢莊偽造租車契約，涉轉嫁規避數百萬元通行費和罰單，共逮捕十四人。記者黃子騰／翻攝

租車行負責人夏姓男子涉嫌勾結錢莊業者，以偽造租車契約方式，將至少四三○萬元國道通行費及罰單轉到不知情民眾名下；國道警方接獲高公局報案逮捕夏男等十四人，依偽造文書、詐欺、個資法、毒品等送辦，檢方訊後命夏男等三人交保，夏妻等九人請回。

警方調查，卅八歲夏男與妻子成立七間租賃車行，涉與地下錢莊業者勾結，將多輛租賃車提供給錢莊代步使用，並涉嫌利用錢莊業者提供的借款人資料偽造租車契約，將車行多輛車的高速公路通行費、逾期繳納罰款二三○萬元，及違規罰單二百萬元，向高公局辦理「轉歸責」給偽造的租賃駕駛人，有廿多名民眾受害。

受害民眾申訴，有人指未向該車行租車，也有人表示僅承租一輛，罰單卻顯示多輛車，高公局清查發現皆出自於同一間租賃車行，詢問其他被害人，發現還有遺失身分證被冒用，及積欠債務遭錢莊要求簽空白租賃契約，今年三月向國道警方報案。

國道警方上月廿九日會同刑事局、新北市警方，在雙北、桃園、台中、彰化等地同步搜索，拘提夏男、兩名張姓男子等十四人，查扣偽造、預簽租賃契約、被害人身分證影本、借據及毒品等證物。

警方指出，夏男涉將車提供給地下錢莊業者代步，二○二三年起，當收到國道通行費或罰單，使用該車的錢莊業者就涉嫌提供借款人身分，供租車行偽造租賃契約。

檢察官複訊後夏男以十萬元交保，兩名張姓男子各以十萬元、五萬元交保，其餘請回，持續追查是否涉及其他不法行為。

罰單 個資 檢察官 高公局 地下錢莊 偽造文書

延伸閱讀

翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送

沒租車卻收到通行費及罰單 國道警破租車行勾結高利貸移轉430萬元

陳世凱慰勉台南家園修復團隊 高公局全力投入災後重建

農曆7月普渡貨運需求大 高公局籲駕駛行駛國道採防禦作為

相關新聞

三總澎湖分院急診室爆衝突 清潔工持刀砍同事被逮

澎湖馬公市林姓男清潔工（67年次）與同公司外包同事雷姓男子（66年次）因口角發生衝突，雷嫌竟持刀攻擊，造成林男左手大拇指...

海巡署第2岸巡新隊長嚴國威上任 友軍觀禮、宣誓就職

海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達時，肯定嚴國威學、經歷完整，具備扎實基層實...

檢警掃黑 拘提天道盟鐵霸兄弟檔、帶回20人

新北地檢署昨天指揮刑事局執行掃黑，拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟「太保」曾盈進等人...

「天道盟公主」色誘騙地虐死老翁 判12年

自稱「天道盟公主」竺姓女子被控鎖定中風陳姓老翁，帶他去土地質押借貸後虐死；竺女否認，開庭時曾嗆法官「判我死刑好了」。台中...

假出金「美樂集團」詐騙逾164億 檢再起訴18人

全台最大假出金集團「美樂集團」涉誘全台逾五千人投資，詐騙逾一六四億元，台北地檢署日前起訴主嫌歐俞彤等人，昨另起訴會計及其...

現場堆放易燃物！林園大樓清晨惡火 半小時奪3命

高雄市林園區昨天清晨發生住宅火警，一棟大樓一、二樓陷入火海，雖半小時撲滅，但卅八歲王男和兩名租屋越南籍男女來不及逃出，燒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。