快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

海巡署第2岸巡新隊長嚴國威上任 友軍觀禮、宣誓就職

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達時，肯定嚴國威學、經歷完整，具備扎實基層實務經驗，期許帶領同仁推動各項勤務工作，創造優質卓越績效

海巡署北部分署第2岸巡隊今辦新任隊長布達典禮，第2巡防區指揮部主任林志明、基隆查緝隊長黃嘉永、台北查緝隊長劉劭儀、第1（基隆）海巡隊長莊光正、第16（澳底）海巡隊長姜義皇及第2岸巡隊同仁出席。嚴國威在友軍單位來賓及岸巡隊同仁觀禮下，宣誓就職。

覃仁勇表示：嚴國威經過各階層重要職務歷練，學、經歷完整豐富，更具備扎實的基層實務經驗，期許在他的帶領下，有效推動各項勤務工作，創造優質卓越績效。

嚴國威說，任內將秉持服務的熱忱，凡事以身作則，為民眾帶來更多實質幫助。民眾若於海上、岸際或港區發現不法情事，或是遭遇緊急危難情境，都可撥打海巡署「118」報案專線，共定攜手維護治安及國人生命財產安全。

海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達儀式，期許嚴國威帶領同仁創造優質卓越績效。記者邱瑞杰／翻攝

績效 基隆 海巡署

延伸閱讀

大陸伏季休漁結束 海巡啟動金馬澎威力掃蕩防陸船越界

香港遊客出遊綠島 疑路況不熟騎機車掉落漁港

影／台東金樽漁港孩童落海 海巡安檢所疾馳跳海救上岸

嘉義釣客意外落海 出動直升機仍找嘸…海巡署：同行釣客最高罰25萬

相關新聞

獨／檢警掃黑帶回20人 天道盟主「鐵霸」兄弟家中遭拘提

檢警掃黑今天鎖定天道盟主「鐵霸」曾盈富進行搜索行動，刑事局拘提曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟「太保」曾...

海巡署第2岸巡新隊長嚴國威上任 友軍觀禮、宣誓就職

海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達時，肯定嚴國威學、經歷完整，具備扎實基層實...

大陸伏季休漁結束 海巡啟動金馬澎威力掃蕩防陸船越界

中國伏季休漁於8月16日12時結束，為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「...

京華城案明傳陳盈助機要3證人 柯文哲聲請傳「他」作證有用？

台北地方法院審理京華城等案明天再全天開庭，合議庭傳喚「博奕教父」陳盈助的機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長...

檢察官辦公室像佛堂？長官要求撤6神像 易經專家這麼說

中部地區一名檢察官因辦公室放太多神像，像「神壇」，被長官要求撤下辦公室至少6尊神像，引發檢察官不滿，在臉書po文。易經...

黑道公司化！少年犯罪逐年攀升 教師介入難度變高

少年犯罪逐年攀升，資深國中教師指出，現今學校老師要介入學生涉犯罪問題難度越來越高，一方面現在黑道不再以宮廟為中心，而是用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。