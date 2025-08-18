海巡署第2岸巡新隊長嚴國威上任 友軍觀禮、宣誓就職
海巡署北部分署第2岸巡隊新任隊長嚴國威今天上任，北部分署副分署長覃仁勇主持布達時，肯定嚴國威學、經歷完整，具備扎實基層實務經驗，期許帶領同仁推動各項勤務工作，創造優質卓越績效。
海巡署北部分署第2岸巡隊今辦新任隊長布達典禮，第2巡防區指揮部主任林志明、基隆查緝隊長黃嘉永、台北查緝隊長劉劭儀、第1（基隆）海巡隊長莊光正、第16（澳底）海巡隊長姜義皇及第2岸巡隊同仁出席。嚴國威在友軍單位來賓及岸巡隊同仁觀禮下，宣誓就職。
覃仁勇表示：嚴國威經過各階層重要職務歷練，學、經歷完整豐富，更具備扎實的基層實務經驗，期許在他的帶領下，有效推動各項勤務工作，創造優質卓越績效。
嚴國威說，任內將秉持服務的熱忱，凡事以身作則，為民眾帶來更多實質幫助。民眾若於海上、岸際或港區發現不法情事，或是遭遇緊急危難情境，都可撥打海巡署「118」報案專線，共定攜手維護治安及國人生命財產安全。
