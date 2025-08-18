消防員壓力遠高於飛機組員 消防署攜手地方檢討盤整

媒體報導，消防員有7成失眠、3成壓力破表，救災防護網疑失靈。消防署今天說，已攜手地方從勤休制度調整、強化職安衛生等對策努力，並檢討盤整，以緩解消防人員高強度壓力。

康健雜誌報導，國內1項研究指出，約35%消防員有職場壓力過高的情形，且有一半以上睡眠品質不佳；遠高於飛機組員（28.4%）、長途客運駕駛（21.8%）、國軍醫院護理師（21.5%）和醫院員工（16.5%）等。這群守護人民的英雄，可能自己正面臨身心健康問題。

內政部消防署下午透過新聞稿表示，根據台灣職業衛生學會日前研究顯示，自2024年10月起訪談557名18至65歲的消防員後，建議從「勤務時間、突發任務、睡眠問題、情緒支持」4大關鍵因子，來減輕消防人員壓力。

消防署說，在消防法修正通過、增訂職安專章後，正與各地方政府消防局攜手合作，針對上述研究所提出的改善建議持續努力，也希望在最短時間內，從勤休制度的調整、強化職業安全衛生對策、建立健康與情緒支持系統等方向，來因應消防人員職場壓力的風險。

為提升消防人員職場安全保障，消防署表示，內政部自2024年6月27日，邀集學者專家與基層同仁代表，設置「警消勤務安全促進與事件調查會」，以作為政策諮詢、前瞻未來風險、釐清指標性事件因果的中央機制，迄今已召開11次會議。

其中，涉及消防議題部分，像是「全面研議簡化相關業務，提出具體策略減少職務協助，以減輕消防人員勤業務負擔」、「年度健康檢查納入心理健康檢查，持續編列年度預算提供心理專家協助團隊服務，支應團體與個別諮商及壓力檢測，以保護同仁隱私」等議題，進行充分討論，進而形成政策納入機關作業推動。

消防署提到，為降低消防人員工時，已與全國各級消防機關及基層人員召開勤休制度交流會計5次；另各級消防機關也依據消防法規定，成立職安專責單位及人員，並成立安全衛生防護小組。

同時，藉由建構消防人員工作安全及衛生中程計畫的推動下，招募外部第三方職安顧問團隊，進駐消防機關，協助辦理工作風險管理、身心健康諮詢、情緒管理、勤前身體狀況評估等相關作業。

針對研究指出消防人員壓力管理及睡眠問題，消防署說，正透過職安顧問團隊，針對影響睡眠品質等要素進行盤點，檢討推動修正消防人員輪班制度及分析消防人員工時及勤務種類，建構勤務中小睡機制、疲勞監測評估、身心健康管理、舒壓運動及體適能評估及器材購置、廳舍值勤環境改善等相關機制，以期緩解及釋放消防人員高強度壓力。

消防署說，未來將持續透過中央與地方合作，針對各項不足之處滾動檢討，並不定期向基層與外界說明推動進度，以儘速達成減輕消防員壓力、營造合理職場環境的目標。