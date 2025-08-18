大陸伏季休漁結束 海巡啟動金馬澎威力掃蕩防陸船越界

中國伏季休漁於8月16日12時結束，為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「威力掃蕩」專案勤務，全力強化海域監控與執法能量。

金馬澎分署指出，此次專案除針對往年陸船越界熱區與作業模式進行研析，並指導各巡防區加強雷達及岸際科技監控，派遣巡防艇超前部署於限制水域外緣，嚴密掌握陸船動態，務求在第一時間進行攔截與處置。

金馬澎分署表示，此次金馬澎分署就往年陸船越界熱區及作業態樣進行研析，除指導各巡防區加強雷達偵蒐監控，並妥適規劃海上勤務重點及執法作為；此外，為深化政府與民間公私協力，共同捍衛我國海域的理念，將持續拜會各離島漁會，宣導檢舉獎勵措施，期以漁民參與的力量，擴大守護海域資源及作業秩序的成效。