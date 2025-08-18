聽新聞
0:00 / 0:00
獨／檢警掃黑帶回20人 天道盟主「鐵霸」兄弟家中遭拘提
檢警掃黑今天鎖定天道盟主「鐵霸」曾盈富進行搜索行動，刑事局拘提曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟「太保」曾盈進等人，共帶回約20人約談，針對類似非傳統組織犯罪案件進行釐清，預計明天移送新北地檢署複訊。
刑事局偵二大隊結合台北市刑大、新北市警方，今早在台北、新北、新竹等縣市展開拘提、帶回約20人說明，調查組織犯罪案件，曾盈富、洪瑞宏、曾盈進在雙北住處被拘提。據了解，目前案件尚在執行中，檢察長郭永發對查緝行動及案情高度保密，下令警方不得對外說明。
據指出，檢警除約談曾盈富、洪瑞宏與曾盈進之外，還有一名太陽聯盟前身「太陽會一代虎」成員。太陽聯盟精神領袖吳桐潭過世後，吳桐潭義子洪乾峰因持有長槍，最先被掃黑到案，道上人心惶惶；今年農曆年前，道上流出一份「黃金掃黑名單」，名單裡面就有針對曾盈富等人進行蒐證。
今年農曆春節前夕新竹縣三環幫堂口槍擊命案後，曾盈富的妹婿劉川園遭擄毆打，已故竹聯幫主「么么」黃少岑病逝引發幫主之爭，一連串事件，警政署今年2、3月展開全國同步掃黑，重申對黑道零容忍；上月「大罷免」投票前夕，再次全國同步掃黑，防杜黑道介入罷免集會遊行、宣講造勢、投票等相關活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言