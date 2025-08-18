快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／檢警掃黑帶回20人 天道盟主「鐵霸」兄弟家中遭拘提

聯合報／ 記者張宏業李奕昕／台北即時報導

檢警掃黑今天鎖定天道盟主「鐵霸」曾盈富進行搜索行動，刑事局拘提曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟「太保」曾盈進等人，共帶回約20人約談，針對類似非傳統組織犯罪案件進行釐清，預計明天移送新北地檢署複訊。

刑事局偵二大隊結合台北市刑大、新北市警方，今早在台北、新北、新竹等縣市展開拘提、帶回約20人說明，調查組織犯罪案件，曾盈富、洪瑞宏、曾盈進在雙北住處被拘提。據了解，目前案件尚在執行中，檢察長郭永發對查緝行動及案情高度保密，下令警方不得對外說明。

據指出，檢警除約談曾盈富、洪瑞宏與曾盈進之外，還有一名太陽聯盟前身「太陽會一代虎」成員。太陽聯盟精神領袖吳桐潭過世後，吳桐潭義子洪乾峰因持有長槍，最先被掃黑到案，道上人心惶惶；今年農曆年前，道上流出一份「黃金掃黑名單」，名單裡面就有針對曾盈富等人進行蒐證。

今年農曆春節前夕新竹縣三環幫堂口槍擊命案後，曾盈富的妹婿劉川園遭擄毆打，已故竹聯幫主「么么」黃少岑病逝引發幫主之爭，一連串事件，警政署今年2、3月展開全國同步掃黑，重申對黑道零容忍；上月「大罷免」投票前夕，再次全國同步掃黑，防杜黑道介入罷免集會遊行、宣講造勢、投票等相關活動。

刑事局執行掃黑專案，今天搜索拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富（右一）到案，全案由新北地檢署指揮偵辦。圖／報系資料照
刑事局執行掃黑專案，今天搜索拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富（右一）到案，全案由新北地檢署指揮偵辦。圖／報系資料照

新竹 黑道 幫派 天道盟

延伸閱讀

15人受害！陸製偽基站散布「普發現金1萬」釣魚簡訊 刑事局逮2嫌

「白狼」兒子張瑋判刑定讞未到案遭通緝 刑事局官網公布照片

落實保護智慧財產權 刑事局積極打擊盜版獲日本機構感謝

刑事局警官「88會館」吃4000元套餐沒報備 他遭記申誡打官司結果曝光

相關新聞

獨／檢警掃黑帶回20人 天道盟主「鐵霸」兄弟家中遭拘提

檢警掃黑今天鎖定天道盟主「鐵霸」曾盈富進行搜索行動，刑事局拘提曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟「太保」曾...

京華城案明傳陳盈助機要3證人 柯文哲聲請傳「他」作證有用？

台北地方法院審理京華城等案明天再全天開庭，合議庭傳喚「博奕教父」陳盈助的機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長...

大陸伏季休漁結束　海巡啟動金馬澎威力掃蕩防陸船越界

中國伏季休漁於8月16日12時結束，為防範大批陸籍漁船越界作業，海巡署金馬澎分署自8月15日起提前部署，展開為期3天的「...

檢察官辦公室像佛堂？長官要求撤6神像 易經專家這麼說

中部地區一名檢察官因辦公室放太多神像，像「神壇」，被長官要求撤下辦公室至少6尊神像，引發檢察官不滿，在臉書po文。易經...

黑道公司化！少年犯罪逐年攀升 教師介入難度變高

少年犯罪逐年攀升，資深國中教師指出，現今學校老師要介入學生涉犯罪問題難度越來越高，一方面現在黑道不再以宮廟為中心，而是用...

內湖刺警嫌起底！24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

台北市高姓男子昨晚持水果刀在街頭步行，在超市刺傷到場查處警員被逮。警方查出，高24年前在家以熨斗重擊及持刀刺死妹妹，犯殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。