獨／檢警掃黑帶回20人 天道盟主「鐵霸」兄弟家中遭拘提

檢警掃黑今天鎖定天道盟主「鐵霸」曾盈富進行搜索行動，刑事局拘提曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏及曾盈富胞弟「太保」曾盈進等人，共帶回約20人約談，針對類似非傳統組織犯罪案件進行釐清，預計明天移送新北地檢署複訊。

刑事局偵二大隊結合台北市刑大、新北市警方，今早在台北、新北、新竹等縣市展開拘提、帶回約20人說明，調查組織犯罪案件，曾盈富、洪瑞宏、曾盈進在雙北住處被拘提。據了解，目前案件尚在執行中，檢察長郭永發對查緝行動及案情高度保密，下令警方不得對外說明。

據指出，檢警除約談曾盈富、洪瑞宏與曾盈進之外，還有一名太陽聯盟前身「太陽會一代虎」成員。太陽聯盟精神領袖吳桐潭過世後，吳桐潭義子洪乾峰因持有長槍，最先被掃黑到案，道上人心惶惶；今年農曆年前，道上流出一份「黃金掃黑名單」，名單裡面就有針對曾盈富等人進行蒐證。