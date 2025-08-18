京華城案明傳陳盈助機要3證人 柯文哲聲請傳「他」作證有用？

台北地方法院審理京華城等案明天再全天開庭，合議庭傳喚「博奕教父」陳盈助的機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清3人作證，3名證人2人由檢方聲請，1人由柯文哲的辯護人所提出。

合議庭另要提訊在押民眾黨前主席柯文哲出庭，柯妻陳佩琪上周咆哮法庭是否旁聽？是否造成法院戒護壓力？有待觀察。

邱清章由檢察官聲請傳喚。邱偵查中作證說，2022年10月24日受陳盈助囑託，持紙袋裝300萬元現金以兩張A4紙前後疊蓋到柯辦公室，當時柯在踩飛輪，與柯說話未獲理睬，就對柯說「市長我跟人約吃飯，我就先走了」，柯回「好好好謝謝」，柯從頭到尾都沒有離開飛輪機。

依扣案隨身碟「工作簿」Excel檔案，柯文哲記下日期「2022/10/1」、姓名「陳盈助」、數字「300」、經理人「邱清章」，檢方認為，柯記下的資訊是金錢，要證明同一檔案2022年11月1日柯記下威京集團主席沈慶京交付了1500萬元賄款。

市府前秘書長陳志銘由柯文哲聲請，屬柯的「友性證人」，曾於去11月12日到地檢署作證。檢方調查，2021年9月9日都委會第783次會議決議京華城容積率擴增到840％，陳當時身兼都委會副主委，但是次會議陳請假。

柯文哲聲請傳喚陳志銘，因陳在京華城容積案公文上用印，柯認為證詞對其有利；陳曾被爆料於案子搜索前傳遞議會專案小組資料，被質疑行政不中立，民眾黨立院黨團主任陳智菡曾反駁「都是網站上的資料」。

第3名證人是和泰大金執行長黃海清，由檢察官聲請。柯文哲的Excel檔案中記載以基隆市副市長邱佩琳為「經理人」的文字，有一筆記下和泰大金會長「蘇一仲-30」，邱女日前證她未找蘇一仲、而是找黃海清幫忙，錢匯入前立委賴香伶專戶。