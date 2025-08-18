檢察官辦公室像佛堂？長官要求撤6神像 易經專家這麼說

中部地區一名檢察官因辦公室放太多神像，像「神壇」，被長官要求撤下辦公室至少6尊神像，引發檢察官不滿，在臉書po文。易經專家胡瀚平說，神如果靈驗「一尊就夠了」，否則只會讓你六神無主，且辦公室擺太多神像並不適宜。

一名檢座哀怨的在臉書po文說，最近搬到新辦公室後，長官卻要他撤掉辦公室眾多神像，他說，會在辦公室供奉佛像是為長養自己的慈悲跟智慧，「避免自己因見獵心喜，嫉惡如仇，喪失了慈悲跟智慧，冤枉好人或縱放罪犯」。

檢察官在自己辦公室至少擺了6尊神像，他說，釋迦牟尼佛、觀世音菩薩及地藏王菩薩是他從中台禪寺請回來的，已供奉23年多，平常就都擺在他地檢署辦公室，跟著他歷經多個地檢署一路護佑，辦公室中還有明王、鍾馗等聖像。或許長官覺得這樣子像神壇，才要他撤下，但檢察官辦案時難免遇到瓶頸或困難，或因案情複雜、當事人的辯解等而產生情緒，看不到真相，這時他常常祈求諸佛菩薩慈悲，讓他心中問題迎刃而解。

彰化師範大學退休教授、易經專家胡瀚平說，辦公室不是辦私事的地方，身在公門，公事公辦，在辦公室要面對的是長官、同事、洽公相關人等，要有其專業性，太多神像若擺在家中、宿舍都可以，但若放在辦公室並不恰當。

其實不只檢察官、法官各有信仰，許多警局局長、分局長、偵察隊長等也常在辦公室擺關公神像，甚至會到城隍廟求城隍破案，還有警分局內有破案後掛著金牌的關公神像。

胡瀚平說，在辦公室擺1、2尊神像護佑無可厚非，但若過多像神壇或佛堂就不好，夠靈驗的神「一尊就夠了」，否則就像病急亂投醫，看了好多科，也不見得有用。

胡瀚平說，俗話說「也著神，也著人」，凡事不能只靠神，以量子力學來看，神明也會藉人去辦事，是會託付給正派的人去成就事情，尤其像司法人員職掌許多人的「生死大權」，難免心中會對因果有害怕和不安，但只要秉公處理、對得起自己的良心，沒什麼好害怕，辦公室不必有那麼多神的護佑，「一尊就夠」。

