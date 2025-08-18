快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

聽新聞
0:00 / 0:00

檢察官辦公室像佛堂？長官要求撤6神像 易經專家這麼說

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

中部地區一名檢察官辦公室放太多神像，像「神壇」，被長官要求撤下辦公室至少6尊神像，引發檢察官不滿，在臉書po文。易經專家胡瀚平說，神如果靈驗「一尊就夠了」，否則只會讓你六神無主，且辦公室擺太多神像並不適宜。

一名檢座哀怨的在臉書po文說，最近搬到新辦公室後，長官卻要他撤掉辦公室眾多神像，他說，會在辦公室供奉佛像是為長養自己的慈悲跟智慧，「避免自己因見獵心喜，嫉惡如仇，喪失了慈悲跟智慧，冤枉好人或縱放罪犯」。

檢察官在自己辦公室至少擺了6尊神像，他說，釋迦牟尼佛、觀世音菩薩及地藏王菩薩是他從中台禪寺請回來的，已供奉23年多，平常就都擺在他地檢署辦公室，跟著他歷經多個地檢署一路護佑，辦公室中還有明王、鍾馗等聖像。或許長官覺得這樣子像神壇，才要他撤下，但檢察官辦案時難免遇到瓶頸或困難，或因案情複雜、當事人的辯解等而產生情緒，看不到真相，這時他常常祈求諸佛菩薩慈悲，讓他心中問題迎刃而解。

彰化師範大學退休教授、易經專家胡瀚平說，辦公室不是辦私事的地方，身在公門，公事公辦，在辦公室要面對的是長官、同事、洽公相關人等，要有其專業性，太多神像若擺在家中、宿舍都可以，但若放在辦公室並不恰當。

其實不只檢察官、法官各有信仰，許多警局局長、分局長、偵察隊長等也常在辦公室擺關公神像，甚至會到城隍廟求城隍破案，還有警分局內有破案後掛著金牌的關公神像。

胡瀚平說，在辦公室擺1、2尊神像護佑無可厚非，但若過多像神壇或佛堂就不好，夠靈驗的神「一尊就夠了」，否則就像病急亂投醫，看了好多科，也不見得有用。

胡瀚平說，俗話說「也著神，也著人」，凡事不能只靠神，以量子力學來看，神明也會藉人去辦事，是會託付給正派的人去成就事情，尤其像司法人員職掌許多人的「生死大權」，難免心中會對因果有害怕和不安，但只要秉公處理、對得起自己的良心，沒什麼好害怕，辦公室不必有那麼多神的護佑，「一尊就夠」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中部地區某地檢署一名檢察官最近奉長官要求撤下辦公室諸多神像，引發檢察官不滿，在自己臉書po文抱怨。圖／翻攝自臉書
中部地區某地檢署一名檢察官最近奉長官要求撤下辦公室諸多神像，引發檢察官不滿，在自己臉書po文抱怨。圖／翻攝自臉書
中部地區某地檢署一名檢察官最近奉長官要求撤下辦公室諸多神像，引發檢察官不滿，在自己臉書po文抱怨。圖／翻攝自臉書
中部地區某地檢署一名檢察官最近奉長官要求撤下辦公室諸多神像，引發檢察官不滿，在自己臉書po文抱怨。圖／翻攝自臉書

神明 辦公室 檢察官

延伸閱讀

預售難賣！七都銷售率全跌、台南最慘 專家：這類優惠方案沒用了

獨家／檢座辦公室擺6神像長官要求撤除 檢：心中有佛長養慈悲心

亞洲汙染最嚴重！自來水也有微塑膠粒 專家：1步驟可移除9成

大學轉系轉學潮湧現 專家建議先想這三點

相關新聞

檢察官辦公室像佛堂？長官要求撤6神像 易經專家這麼說

中部地區一名檢察官因辦公室放太多神像，像「神壇」，被長官要求撤下辦公室至少6尊神像，引發檢察官不滿，在臉書po文。易經...

黑道公司化！少年犯罪逐年攀升 教師介入難度變高

少年犯罪逐年攀升，資深國中教師指出，現今學校老師要介入學生涉犯罪問題難度越來越高，一方面現在黑道不再以宮廟為中心，而是用...

內湖刺警嫌起底！24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

台北市高姓男子昨晚持水果刀在街頭步行，在超市刺傷到場查處警員被逮。警方查出，高24年前在家以熨斗重擊及持刀刺死妹妹，犯殺...

影／看土城子弒母案 高大成：不執行死刑社會殺人案多了

新北市土城區昨天下午發生兒子持刀砍殺母親再自殘案，母親後來當場死亡。中山醫藥大學附設醫院法醫科主任高大成說，76歲兒子要...

高雄知名舞廳幹部包廂內賣毒給酒客 10人下場出爐

高雄大帝國舞廳被檢舉藏有大量毒品，檢警前年4月前往搜索，帶走近50名舞小姐及男客，橋頭地檢署偵辦時，蕭姓舞廳大班、黃姓小...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。