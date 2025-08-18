聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大帝國舞廳淪毒窟 10幹部販毒判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄大帝國舞廳前年遭檢警憲人員大舉搜索後，查獲幹部販毒及毒品，當時搜索時，桌上杯盤狼藉來不及收拾。圖／橋頭地檢署提供
高雄大帝國舞廳前年遭檢警憲人員大舉搜索後，查獲幹部販毒及毒品，當時搜索時，桌上杯盤狼藉來不及收拾。圖／橋頭地檢署提供
高雄苓雅區大帝國舞廳前年被檢舉供應毒品、女公關陪施用助興，檢警大舉搜索帶走近五十名舞小姐及男客，舞廳因此關門歇業；檢方偵查時部分酒店幹部認罪自白，檢方依販賣三級毒品罪起訴十人，法院分判一年十一月至四年十月不等徒刑。

檢警調查，在大帝國舞廳任職的黃女等人，二○二○年起至前年四月間，若有吸食毒品客人前往消費，便會安排吸毒女公關前往「煙桌」坐檯；舞廳顧客在「煙桌」施用毒品或購毒助興，可選擇具有隱蔽性的包廂，若舞廳幹部得知警方臨檢，便會打開包廂內提示燈號，好讓客人、女公關提前銷毀毒品。

橋頭地檢署前年接獲大帝國舞廳販毒情資，指揮高雄市警岡山分局偵辦，警方為取得足夠證據，多次假扮酒客前往消費，提出用毒需求後，舞廳內黃姓幹部等人果然按需求提供毒咖啡包或Ｋ他命等毒品助興。

檢警前年四月九日發動搜索，由橋檢檢察官楊翊妘指揮，動員近百名憲兵、警察，且為保密未讓轄區警方參與，當天搜索結束，大帝國便被勒令歇業，重罰六百萬元。

橋檢偵結，將舞廳蕭姓、黃姓、朱姓、陳姓等大班、小大班幹部共十人，依販賣三級毒品等罪起訴，部分幹部於偵查中自白，建請法院量處適當刑度；十人中有五人因戶籍地移轉管轄由高雄地方法院審理，雄院今年三月一審審結，陳姓、徐姓、曹姓、胡姓、黃姓女幹部處四年四月至四年十月不等徒刑。

橋院部分，合議庭依蕭姓、黃姓、朱姓、陳姓、王姓女幹部涉案程度輕重，依販賣第三級毒品等罪，判刑一年十一月至四年四月不等。兩案均可上訴。

毒品 高雄市 檢察官

延伸閱讀

高雄知名舞廳幹部包廂內賣毒給酒客 10人下場出爐

捷克生產大量罌粟種子 烘焙外涉製毒引關注

警察就在你後面！台中毒犯違停傳訊息 渾然不知警盯上落網

「兩津勘吉」上網販毒 高雄警扮哆啦A夢抓人

相關新聞

陳佩琪失控後「旁聽權」未被沒收 柯文哲案今再開庭法警值庭如常

台北地院審理京華城等案今再開庭，傳喚「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證，提訊在...

往墾丁測速照相多到爆？警：汰舊換新工程、南州到鵝鑾鼻實際執法5支

網傳往墾丁測速照相多到爆？屏東縣警局交通隊指出，南州到鵝鑾鼻段實際執法測速設備5支，其餘汰舊換新工程中，尚未啟用，且都是...

蔡英文「論文門」5年審不完 彭文正的律師張靜「服刑中」出庭

媒體人彭文正自訴總統府副秘書長張惇涵因前總統蔡英文「論文門」風波犯妨害名譽罪，委任律師張靜為自訴代理人。張目前在台北監獄...

地主買法拍地設圍籬阻住戶通行9個月 法院判8月徒刑

花蓮吉安鄉福興一街6筆道路用地，去年被黃姓男子經法院拍賣購入，要求住戶購地未果，竟設置圍籬影響車輛出入長達9個月，鄉公所...

友達收購凌華爆內線交易 電視劇名演員劉銘30萬交保

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華大股東劉凱找來親兄妹當人頭買股，分別獲利近百萬元；...

賣油給北韓 前綠委之子判刑

新加坡籍商人郭基承（譯名）違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，美國懸賞五百萬美元通緝；台灣商人陳詩煥、民進黨前立委黃仁杼次子黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。