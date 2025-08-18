黑道公司化！少年犯罪逐年攀升 教師介入難度變高

少年犯罪逐年攀升，資深國中教師指出，現今學校老師要介入學生涉犯罪問題難度越來越高，一方面現在黑道不再以宮廟為中心，而是用公司化方式經營；另一方面現在學生物質需求更高，難「賣感情」讓孩子回頭。

據警政署統計資料，一一二年度十二到未滿十八歲少年嫌疑犯一萬七七○人，較一○八年度九四四一人增加百分之十四・○八，平均每十萬少年人口查獲九一六人犯案。涉案類型以詐欺最多，再來是竊盜案、一般傷害案。

審計部表示，為防治青少年涉入詐欺案件、淪為犯罪工具，已函請教育部檢討，並持續加強與內政部、勞動部、數位發展部等相關部會的合作機制，針對遭查獲涉刑事案件或高風險學生，研擬防治涉詐的預警措施，協助推動青少年犯罪防治工作。

一名資深國中輔導老師認為，觀察發現近年黑道以「公司化」方式經營，吸收學生當小弟，給錢、給好處，甚至給摩托車，有些會以堵人、打人方式威脅學生加入。早期處理學生涉犯罪問題，都是以宮廟為中心，到宮廟就找得到人，如今黑道公司化找學生很困難，黑道還會指導學生怎麼面對老師和警方，家長也無可奈何。

該名教師說，輔導老師介入難度越來越高，以前博感情方式如今已不行，且現在學生價值觀和以前不同，追求物質需求，需要金錢，就容易涉入犯罪事件。

家扶基金會台北青角督導鮑智傳說，有些孩子會原本被騙進網路詐騙社團，之後也被迫「拉下線」，造成更多人受騙。

教育部表示，已請國教署加強在學及休學學生識詐教育宣導，持續追蹤未完成學業及轉出學生情形。