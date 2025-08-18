聽新聞
0:00 / 0:00

黑道公司化！少年犯罪逐年攀升 教師介入難度變高

聯合報／ 記者李芯／台北報導

少年犯罪逐年攀升，資深國中教師指出，現今學校老師要介入學生涉犯罪問題難度越來越高，一方面現在黑道不再以宮廟為中心，而是用公司化方式經營；另一方面現在學生物質需求更高，難「賣感情」讓孩子回頭。

據警政署統計資料，一一二年度十二到未滿十八歲少年嫌疑犯一萬七七○人，較一○八年度九四四一人增加百分之十四・○八，平均每十萬少年人口查獲九一六人犯案。涉案類型以詐欺最多，再來是竊盜案、一般傷害案。

審計部表示，為防治青少年涉入詐欺案件、淪為犯罪工具，已函請教育部檢討，並持續加強與內政部、勞動部、數位發展部等相關部會的合作機制，針對遭查獲涉刑事案件或高風險學生，研擬防治涉詐的預警措施，協助推動青少年犯罪防治工作。

一名資深國中輔導老師認為，觀察發現近年黑道以「公司化」方式經營，吸收學生當小弟，給錢、給好處，甚至給摩托車，有些會以堵人、打人方式威脅學生加入。早期處理學生涉犯罪問題，都是以宮廟為中心，到宮廟就找得到人，如今黑道公司化找學生很困難，黑道還會指導學生怎麼面對老師和警方，家長也無可奈何。

該名教師說，輔導老師介入難度越來越高，以前博感情方式如今已不行，且現在學生價值觀和以前不同，追求物質需求，需要金錢，就容易涉入犯罪事件。

家扶基金會台北青角督導鮑智傳說，有些孩子會原本被騙進網路詐騙社團，之後也被迫「拉下線」，造成更多人受騙。

教育部表示，已請國教署加強在學及休學學生識詐教育宣導，持續追蹤未完成學業及轉出學生情形。

黑道 少年涉詐

延伸閱讀

烏坵啟動宮廟文物普查 首納基督信仰建構宗教文化檔案

黑道金牌學霸「京葵」放高利貸、押人、搞毒品 北檢今起訴10人

鄭人碩、郭泓志當台版「藍調」單親爸 高中生未婚懷孕是他和她

王世堅、莊瑞雄指「家族引進黑道」 何志偉求償又輸了

相關新聞

拒絕復合！恐怖情人施暴 24歲的她差點失明

廿四歲李女因多次遭廿四歲鄭姓男友毆打，上月提分手，本月十二日晚間鄭男提復合遭拒涉嫌再度施暴，將李女打到左眼水晶體脫落，視...

黑道公司化！少年犯罪逐年攀升 教師介入難度變高

少年犯罪逐年攀升，資深國中教師指出，現今學校老師要介入學生涉犯罪問題難度越來越高，一方面現在黑道不再以宮廟為中心，而是用...

內湖刺警嫌起底！24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

台北市高姓男子昨晚持水果刀在街頭步行，在超市刺傷到場查處警員被逮。警方查出，高24年前在家以熨斗重擊及持刀刺死妹妹，犯殺...

影／看土城子弒母案 高大成：不執行死刑社會殺人案多了

新北市土城區昨天下午發生兒子持刀砍殺母親再自殘案，母親後來當場死亡。中山醫藥大學附設醫院法醫科主任高大成說，76歲兒子要...

高雄知名舞廳幹部包廂內賣毒給酒客 10人下場出爐

高雄大帝國舞廳被檢舉藏有大量毒品，檢警前年4月前往搜索，帶走近50名舞小姐及男客，橋頭地檢署偵辦時，蕭姓舞廳大班、黃姓小...

警察就在你後面！台中毒犯違停傳訊息 渾然不知警盯上落網

台中市林姓毒犯近日行經西屯區時，違停在路口傳訊息，渾然不知警方已開巡邏車在後方注意到他，警方鳴笛示警，林仍毫無反應，直至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。