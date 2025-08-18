宜蘭婦人墜谷獲救 3天後在家燒死

宜蘭縣三星鄉前天火災造成王姓婦人死亡，她本月十三日曾在北宜公路墜谷獲救。圖／讀者提供

宜蘭王姓婦人五天前開車在北宜公路墜谷幸運獲救，前天卻在家因火警身亡；起火點是面積不到三坪的沙發，未發現油漬等揮發氣、液體或可疑瓶罐，王婦卻無逃生跡象。檢警昨相驗，因遺體燒傷嚴重難以判斷，將解剖確認死因，並釐清死者體內是否有藥物反應。

警、消調查，死者和呂姓丈夫住在三星鄉大洲一路一棟二層樓農舍，前天傍晚五時許發生火警；根據呂男說詞，他當時在庭院操作割草機，聽到「爆炸聲」衝進屋內，發現妻子躺在起火的沙發上，半抱半拉將妻子救出送醫；醫院發現王婦全身百分之九十嚴重燒燙傷，搶救不治。

消防局當時不到半小時撲滅火勢，昨天勘驗火場，發現起火客廳陳設簡單，木質布料結構的長條沙發被燒毀，幾乎只剩灰燼，有幾塊地面磁磚爆裂，燃燒面積不到三坪，初判起火點在沙發下方。因客廳落地窗等玻璃未受損，研判呂聽到的「爆炸聲」是磁磚爆裂。

火場燃燒面積不大，死者卻沒有逃生跡象，現場未發現油漬，也沒有汽油瓶罐或打火機及其他的可疑瓶罐，案情充滿疑點，火調人員昨採集燃燒過木質、布料及磁磚等殘留物，送消防署進一步鑑定有無其他促燃劑。

警方查出，本月十三日楊柳颱風來襲，王婦曾獨自一人開車外出散心，要到北宜公路一家景觀咖啡廳賞景喝咖啡，途中在一處彎道不慎墜落八十公尺深谷，被救起時幸運只輕微擦挫傷，呂男當時趕往現場，曾和妻子緊緊相擁。

呂男是宜蘭員山醫院院長，專治身心科疾病，原本服務於三軍總醫院北投分院院長，五十五歲退休搬到宜蘭，擔任員山醫院院長已十餘年；王婦無身心科就醫紀錄，夫妻與附近鄰居互動不多，假日休閒大多往台北跑。

呂男救妻時也被濃煙嗆傷，目前住院觀察，他說妻子有服用慢性病藥物，但還算健康；警方已針對死者相關病例及是否保險等進行調查。