內湖刺警嫌起底！24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

台北市高姓男子昨晚持水果刀在街頭步行，在超市刺傷到場查處警員被逮。警方查出，高24年前在家以熨斗重擊及持刀刺死妹妹，犯殺人罪服刑後出獄，又刺傷警察，今依殺人未遂、妨害公務、傷害罪移送。

據調查，高姓男子犯殺人案是在2001年2月，他沒有工作，與父母、準備考律師及研究所的妹妹同住北市內湖區，兄妹相處不睦，案發當天他不滿妹妹使用浴室太久，兩人在廚房起口角互相拉扯，他以熨斗重擊頭部後持刀割喉殺死妹妹，逃亡近1個月後向警方投案，入監服刑，2015年出獄。

警方調查，高今年56歲，在內湖獨居，無業靠已故父親遺產過活；昨晚9時許，他在住家附近東湖路步行，持裝入刀鞘的手果刀進入某超商，民眾目擊報案，內湖警分局東湖派出所方姓、賴姓警員趕抵查處，要求放下刀械。

高不理會，走進隔壁超商，兩警呼叫支援並進入超商，與支援員警喝令放下刀械，高持刀攻擊，刺傷方雙手，被噴辣椒水壓制逮捕。

方意識清楚無生命危險，被消防隊送醫救治，右手前臂、左手前臂各有約1公分、3公分刀傷，經縫合後今凌晨出院。高被送醫清洗治療雙眼後帶回分局，否認攻擊警察，稱持刀是為割開食品包裝，警詢後今下午移送士林地檢署。