影／看土城子弒母案 高大成：不執行死刑社會殺人案多了

新北市土城區昨天下午發生兒子持刀砍殺母親再自殘案，母親後來當場死亡。中山醫藥大學附設醫院法醫科主任高大成說，76歲兒子要照顧93歲的母親，平日生活上很辛苦，但是殺害直系尊親屬者於法不容，也顯示長期以來不執行死刑對殺人無法發揮遏阻的功能。

高大成說，近年社會上發生多件兇殺命案，甚至有人行凶後竟然說「反正法官也不會判死刑」可見不執行死刑已經對社會秩序產生一定的危害。

他說，從兒子刺傷母親的位置在胸部和心臟，顯然已經具有殺人犯意，但是刺自己卻沒有死，則可能和腹部是神經多的地方，刺下去會很痛有關。

至於是否有預謀犯案的問題，可以了解刀子是否是事前就準備好的。目前2人雙雙送醫搶救，情況並不樂觀，警方已封鎖現場採證進行了解相關案情。