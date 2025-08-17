快訊

影／看土城子弒母案 高大成：不執行死刑社會殺人案多了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

新北市土城區昨天下午發生兒子持刀砍殺母親再自殘案，母親後來當場死亡。中山醫藥大學附設醫院法醫科主任高大成說，76歲兒子要照顧93歲的母親，平日生活上很辛苦，但是殺害直系尊親屬者於法不容，也顯示長期以來不執行死刑對殺人無法發揮遏阻的功能。

高大成說，近年社會上發生多件兇殺命案，甚至有人行凶後竟然說「反正法官也不會判死刑」可見不執行死刑已經對社會秩序產生一定的危害。

他說，從兒子刺傷母親的位置在胸部和心臟，顯然已經具有殺人犯意，但是刺自己卻沒有死，則可能和腹部是神經多的地方，刺下去會很痛有關。

至於是否有預謀犯案的問題，可以了解刀子是否是事前就準備好的。目前2人雙雙送醫搶救，情況並不樂觀，警方已封鎖現場採證進行了解相關案情。

新北市消防局昨天下午5時20分獲報，土城區延吉街296巷內有人遭砍傷，救護人員與員警到場，發現76歲郭姓兒子與93歲母親因故發生爭吵，兒子涉嫌持刀追砍，導致老母親身上多處刀傷，當場無呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院急救，兒子逞凶後持刀朝頸部自戕，但意識清楚，送土城長庚醫院。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，政府不執行死刑，社會上殺人案件多了。記者黃寅/攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，政府不執行死刑，社會上殺人案件多了。記者黃寅/攝影

高雄知名舞廳幹部包廂內賣毒給酒客 10人下場出爐

高雄大帝國舞廳被檢舉藏有大量毒品，檢警前年4月前往搜索，帶走近50名舞小姐及男客，橋頭地檢署偵辦時，蕭姓舞廳大班、黃姓小...

警察就在你後面！台中毒犯違停傳訊息 渾然不知警盯上落網

台中市林姓毒犯近日行經西屯區時，違停在路口傳訊息，渾然不知警方已開巡邏車在後方注意到他，警方鳴笛示警，林仍毫無反應，直至...

男子深夜在北市街頭持刀閒晃 一警員制止時遭砍傷

昨天晚間9時許，台北市內湖區東湖路，年約50歲高姓男子持刀閒晃，民眾報案，轄區警方趕到現場，阻止過程中，一名警察被刀砍傷...

93歲母遭76歲子砍傷不治 曾遭打未通報家暴

郭姓男子疑與高齡母親長期不睦，昨天爆發口角，兒子涉嫌持刀追砍母親多刀，員警獲報到場，老母親已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。...

土城人倫命案！妻洗完澡驚見「丈夫、婆婆倒臥血泊」 急衝出家求救

新北市土城區今傳家庭悲劇， 93歲老嫗慘遭76歲郭姓兒子涉嫌持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線蒐證。據死者媳婦表示，當時...

