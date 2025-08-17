快訊

高雄知名舞廳幹部包廂內賣毒給酒客 10人下場出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄大帝國舞廳被檢舉藏有大量毒品，檢警前年4月前往搜索，帶走近50名舞小姐及男客，橋頭地檢署偵辦時，蕭姓舞廳大班、黃姓小大班等被告認罪自白，檢方依販賣三級毒品罪起訴10人，法院審理後，處1年11月至4年10月不等徒刑。

檢警指出，在高雄市苓雅區中華四路的大帝國舞廳，2020年起至前年4月間，若有吸食毒品的客人前往消費，蕭女、黃女等幹部便會安排吸毒的女公關前往「煙桌」坐檯。

檢方調查，當舞廳顧客在「煙桌」施用毒品時，必須增加坐檯公關消費，若購毒助興，還可選擇具有隱蔽性的包廂，若舞廳幹部得知警方臨檢，便會打開包廂內的提示燈號，好讓客人、女公關可提前銷毀毒品。

橋頭地檢署接獲大帝國有販賣毒品情資，前年指揮高雄市警局岡山分局偵辦，警方為取得足夠證據，多次假扮酒客前往消費，果真提出用毒需求後，舞廳內的黃姓幹部等人便會按需求提供毒咖啡包或K他命等毒品。

前年4月9日，檢警見時機成熟，由橋檢檢察官楊翊妘指揮，動員近百人發動搜索，因酒客、女公關眾多，還動員大型巴士將所有人載回分局偵訊，大帝國舞廳也遭勒令歇業，重罰600萬元。

橋檢偵結，將舞廳蕭姓、黃姓、朱姓、陳姓等大班、小大班幹部共10人，依販賣三級毒品等罪起訴，因涉案幹部均於偵查中自白，另建請法院量處適當刑度。

橋頭地院審理時，有5名幹部因戶籍地設於高雄地院轄區，橋院將陳姓、徐姓、曹姓、胡姓、黃姓幹部移請高雄地院審理；蕭姓、黃姓、朱姓、陳姓、王姓女幹部則由橋院審理。

橋頭地院審理後，合議庭考量蕭姓、黃姓、朱姓、陳姓、王姓女幹部偵查中自白，依據5人涉案程度輕重，處有期徒刑1年11月至4年4月不等徒刑。

高雄地院部分，則於今年3月提早審結，陳姓、徐姓、曹姓、胡姓、黃姓女幹部處4年4月至4年10月不等徒刑。兩案均可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市大帝國舞廳十幹部涉販毒，當時警方牽緝毒犬搜索，查獲109包毒品咖啡包及18包K他命（圖），帶回48人調查。記者石秀華／翻攝
高雄市大帝國舞廳十幹部涉販毒，當時警方牽緝毒犬搜索，查獲109包毒品咖啡包及18包K他命（圖），帶回48人調查。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭地檢署檢察官楊翊妘錢年四月指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，舞小姐和幹部多人被帶上警車帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官楊翊妘錢年四月指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，舞小姐和幹部多人被帶上警車帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄大帝國舞廳前年4月遭檢警憲人員大舉搜索後，查獲幹部販毒及毒品，當時搜索時，桌上杯盤狼藉來不及收拾。圖／橋頭地檢署提供
高雄大帝國舞廳前年4月遭檢警憲人員大舉搜索後，查獲幹部販毒及毒品，當時搜索時，桌上杯盤狼藉來不及收拾。圖／橋頭地檢署提供

