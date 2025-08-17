警察就在你後面！台中毒犯違停傳訊息 渾然不知警盯上落網

台中市林姓毒犯近日行經西屯區時，違停在路口傳訊息，渾然不知警方已開巡邏車在後方注意到他，警方鳴笛示警，林仍毫無反應，直至警方靠近車窗，林男才慌張開門下車，但已被警方聞到刺鼻的「塑膠味」，順利在車內查獲35包的毒品咖啡包，依毒品罪送辦。

第六分局何安派出所在上月底時，巡經西屯區漢口路二段、大信街口時，當時林姓男子（35歲）駕駛的黑色轎車違規停車在該處，車沒熄火，警方立即鳴笛示警，未料林男毫無反應。

直到警方靠近車窗，林男才突然慌張開門下車，警方盤查，林男支吾其詞，辯稱「在回訊息、沒注意到違停」，不過警方已在林男下車時，聞到車內濃濃的「塑膠味」，判斷為毒品。

警方隨即環視車內，驚見駕駛座腳踏墊上赫然擺放著一包包毒品，經清點車內有毒咖啡包等35包毒品，市價約為7萬多元，警詢後依毒品罪送辦。

第六警分局指出，毒品對社會治安影響深遠，不僅戕害個人身心健康，更可能導致家庭破裂、社會動盪，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，警方將持續強化查緝毒品犯罪力道，全面掃蕩毒品來源，全力維護社會治安，讓市民住得安心、行得放心。