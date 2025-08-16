快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

聽新聞
0:00 / 0:00

93歲母遭76歲子砍傷不治 曾遭打未通報家暴

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

郭姓男子疑與高齡母親長期不睦，昨天爆發口角，兒子涉嫌持刀追砍母親多刀，員警獲報到場，老母親已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。郭逞凶後一度持刀割頸自戕，救治後救回一命，警詢後今將依殺害直系血親尊親屬罪移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨天下午獲報，指土城區延吉街有人受傷，員警及救護人員趕抵，發現九十三歲洪姓老嫗倒臥，身上多處刀傷，已無呼吸心跳。亞東醫院急救至昨晚六點半，洪嫗因失血過多不治。郭姓男子（七十六歲）頸部及胸部有穿刺刀傷，雖有意識但傷勢嚴重，送往市立土城醫院急救。

土城警方初步調查，郭長期與母親處不好，昨又起衝突，拿水果刀砍殺母親後再持刀割頸、刺胸。郭妻剛洗完澡，目睹丈夫殺婆婆，飽受驚嚇，警詢時精神狀況不穩，說不出話。

洪嫗今年二月曾被兒子趕出門，警方將人帶返派出所，她為求家庭和諧，僅說「年紀大迷路」，後由警方護送回家。當地里長表示母子長期不和，郭曾把母親打倒在地，鄰居去攙扶反遭斥罵「幹嘛救她」。

新北市社會局指案家未具福利身分，過往無家暴通報且未聲請過保護令，將派員介入協助家屬處理喪葬、悲傷輔導、法律扶助事宜。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

延伸閱讀

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

93歲婦曾被趕出門…新北土城逆子涉弒母悲劇 母親送醫不治

安心專線成斷線專線？網友爆1925難接通 衛福部：設回撥機制

前第一夫人吳淑珍昏迷指數8 陳致中：各界祈福都溫暖收到

相關新聞

土城人倫命案！妻洗完澡驚見「丈夫、婆婆倒臥血泊」 急衝出家求救

新北市土城區今傳家庭悲劇， 93歲老嫗慘遭76歲郭姓兒子涉嫌持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線蒐證。據死者媳婦表示，當時...

93歲母遭76歲子砍傷不治 曾遭打未通報家暴

郭姓男子疑與高齡母親長期不睦，昨天爆發口角，兒子涉嫌持刀追砍母親多刀，員警獲報到場，老母親已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。...

南三段山難 8歲童打112求救 阿公、山友不治

七十歲陳姓老翁帶著八歲孫子及六十三歲女山友攀登丹大東郡橫斷（南三段），遇上楊柳颱風受困，帳篷遭豪雨與強風吹損而滲水，三人...

93歲婦曾被趕出門…新北土城逆子涉弒母悲劇 母親送醫不治

新北市土城傍晚發生兒子涉嫌殺母親的人倫悲劇，警方說76歲郭姓男子因細故持刀殺害93歲母親，婦人送醫後仍傷重不治，郭嫌也自...

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

新北市土城區延吉街今天下午驚傳弒親凶殺案，兒子疑持刀砍殺母親再自殘，目前2人雙雙送醫搶救，情況並不樂觀，警方已封鎖現場採...

新北驚傳弒親血案！兒子疑持刀砍殺母親再自殘 雙雙送醫搶救

新北市土城區延吉街今天下午驚傳弒親凶殺案，兒子疑持刀砍殺母親再自殘，目前2人雙雙送醫搶救，情況並不樂觀，警方已封鎖現場採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。