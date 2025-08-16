93歲母遭76歲子砍傷不治 曾遭打未通報家暴

郭姓男子疑與高齡母親長期不睦，昨天爆發口角，兒子涉嫌持刀追砍母親多刀，員警獲報到場，老母親已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。郭逞凶後一度持刀割頸自戕，救治後救回一命，警詢後今將依殺害直系血親尊親屬罪移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨天下午獲報，指土城區延吉街有人受傷，員警及救護人員趕抵，發現九十三歲洪姓老嫗倒臥，身上多處刀傷，已無呼吸心跳。亞東醫院急救至昨晚六點半，洪嫗因失血過多不治。郭姓男子（七十六歲）頸部及胸部有穿刺刀傷，雖有意識但傷勢嚴重，送往市立土城醫院急救。

土城警方初步調查，郭長期與母親處不好，昨又起衝突，拿水果刀砍殺母親後再持刀割頸、刺胸。郭妻剛洗完澡，目睹丈夫殺婆婆，飽受驚嚇，警詢時精神狀況不穩，說不出話。

洪嫗今年二月曾被兒子趕出門，警方將人帶返派出所，她為求家庭和諧，僅說「年紀大迷路」，後由警方護送回家。當地里長表示母子長期不和，郭曾把母親打倒在地，鄰居去攙扶反遭斥罵「幹嘛救她」。

新北市社會局指案家未具福利身分，過往無家暴通報且未聲請過保護令，將派員介入協助家屬處理喪葬、悲傷輔導、法律扶助事宜。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線