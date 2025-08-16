聽新聞
土城人倫命案！妻洗完澡驚見「丈夫、婆婆倒臥血泊」 急衝出家求救
新北市土城區今傳家庭悲劇，93歲老嫗慘遭76歲郭姓兒子涉嫌持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線蒐證。據死者媳婦表示，當時剛洗完澡才走出來，驚見丈夫與婆婆2人倒臥血泊中，急忙衝出家門呼救，鄰居聞聲報案叫救護車，但仍救不回婆婆一命。
新北市消防局今天下午5時20分獲報，土城區延吉街296巷內有人遭砍傷，救護人員與員警到場，發現76歲兒子郭男與93歲母親因故發生爭吵，兒子涉嫌持水果刀追砍，導致老嫗身上多處刀傷，當場無呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院，急救至今晚6時30分仍宣不治，兒子逞凶後持刀朝頸部及胸部自戕，但仍有意識，送土城長庚醫院，經手術搶救後已轉入加護病房觀察，警方也派員戒護。
據死者媳婦表示，今天傍晚當她剛洗完澡才走出浴室，驚見丈夫與婆婆2人倒臥血泊中，郭男胸口還插著水果刀，嚇得不知所措，急忙衝出公寓大聲呼喊「救人喔！」鄰居聞聲協助報案叫救護車，但為時已晚，仍救不回婆婆一命。
