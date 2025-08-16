快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

土城人倫命案！妻洗完澡驚見「丈夫、婆婆倒臥血泊」 急衝出家求救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區今傳家庭悲劇，93歲老嫗慘遭76歲郭姓兒子涉嫌持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線蒐證。據死者媳婦表示，當時剛洗完澡才走出來，驚見丈夫婆婆2人倒臥血泊中，急忙衝出家門呼救，鄰居聞聲報案叫救護車，但仍救不回婆婆一命。

新北市消防局今天下午5時20分獲報，土城區延吉街296巷內有人遭砍傷，救護人員與員警到場，發現76歲兒子郭男與93歲母親因故發生爭吵，兒子涉嫌持水果刀追砍，導致老嫗身上多處刀傷，當場無呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院，急救至今晚6時30分仍宣不治，兒子逞凶後持刀朝頸部及胸部自戕，但仍有意識，送土城長庚醫院，經手術搶救後已轉入加護病房觀察，警方也派員戒護。

據死者媳婦表示，今天傍晚當她剛洗完澡才走出浴室，驚見丈夫與婆婆2人倒臥血泊中，郭男胸口還插著水果刀，嚇得不知所措，急忙衝出公寓大聲呼喊「救人喔！」鄰居聞聲協助報案叫救護車，但為時已晚，仍救不回婆婆一命。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市土城區今傳家庭悲劇，93歲老嫗慘遭76歲兒子持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線蒐證。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今傳家庭悲劇，93歲老嫗慘遭76歲兒子持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線蒐證。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今傳家庭悲劇，婦人洗完澡出來，驚見丈夫與婆婆2人倒臥血泊中，急忙報案叫救護車。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今傳家庭悲劇，婦人洗完澡出來，驚見丈夫與婆婆2人倒臥血泊中，急忙報案叫救護車。記者王長鼎／翻攝

婆婆 土城 鄰居 丈夫 救護車

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

93歲婦曾被趕出門…新北土城逆子涉弒母悲劇 母親送醫不治

陸3歲女童「頭插水果刀」淡定進醫院 一票人嚇壞：好危險

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

土城人倫命案！妻洗完澡驚見「丈夫、婆婆倒臥血泊」 急衝出家求救

新北市土城區今傳家庭悲劇， 93歲老嫗慘遭76歲郭姓兒子涉嫌持水果刀刺死，警方獲報到場拉封鎖線蒐證。據死者媳婦表示，當時...

93歲母遭76歲子砍傷不治 曾遭打未通報家暴

郭姓男子疑與高齡母親長期不睦，昨天爆發口角，兒子涉嫌持刀追砍母親多刀，員警獲報到場，老母親已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。...

南三段山難 8歲童打112求救 阿公、山友不治

七十歲陳姓老翁帶著八歲孫子及六十三歲女山友攀登丹大東郡橫斷（南三段），遇上楊柳颱風受困，帳篷遭豪雨與強風吹損而滲水，三人...

93歲婦曾被趕出門…新北土城逆子涉弒母悲劇 母親送醫不治

新北市土城傍晚發生兒子涉嫌殺母親的人倫悲劇，警方說76歲郭姓男子因細故持刀殺害93歲母親，婦人送醫後仍傷重不治，郭嫌也自...

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

新北市土城區延吉街今天下午驚傳弒親凶殺案，兒子疑持刀砍殺母親再自殘，目前2人雙雙送醫搶救，情況並不樂觀，警方已封鎖現場採...

新北驚傳弒親血案！兒子疑持刀砍殺母親再自殘 雙雙送醫搶救

新北市土城區延吉街今天下午驚傳弒親凶殺案，兒子疑持刀砍殺母親再自殘，目前2人雙雙送醫搶救，情況並不樂觀，警方已封鎖現場採...

