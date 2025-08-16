93歲婦曾被趕出門…新北土城逆子涉弒母悲劇 母親送醫不治

新北市土城傍晚發生兒子涉嫌殺母親的人倫悲劇，警方說76歲郭姓男子因細故持刀殺害93歲母親，婦人送醫後仍傷重不治，郭嫌也自殘刀傷送醫。警方將依涉殺害尊親屬罪把郭嫌送辦。

新北市府消防局表示，今天傍晚5時20分據報，土城區延吉街一處民宅，發生救護案件。到達現場發現，1名婦人身上多處刀傷，已經無呼吸、心跳，呈現外科OHCA（到院前心肺功能停止）傷勢，送亞東醫院。

現場有另一名男子身上有刀傷，意識清楚，送新北市立土城醫院急救。

新北市土城區里長黃思儀在命案現場接受中央社記者訪問表示，案發時，她在里辦公室聽見兇嫌郭姓男子的妻子呼救，趕緊跑去現場察看，發現郭母倒臥地上，郭姓男子腹部與身上有刀傷，躺臥血泊中，於是趕緊向警方報案。

黃思儀指出，曾聽鄰居說，郭男常與家庭成員發生糾紛與口角衝突；郭母也曾被趕出家門，後由里內志工協助照顧。今天的兇殺案由警方進一步調查。

命案現場被拉起封鎖線，由鑑識人員調查蒐證，大批鄰居議論紛紛，談論「郭仔，年紀這樣大了，還做傻事」，令鄰居相當訝異。經常與郭男在商店聊天互動的簡姓男子告訴記者，郭男常透露生活與健康的困擾。

因案發現場發生時，只有郭妻在場，消防局將兩傷者送醫後，郭妻被帶往警局製作筆錄。土城警分局長陳建龍告訴記者，郭母經送醫後，晚間6時30分許仍傷重不治。

警方說，到場初步瞭解，兒子郭男長期與母親感情不睦，今天雙方產生口角，兒子涉嫌持刀殺害母親後再自殘。已經成立專案小組偵辦，全案將等郭男傷勢痊癒，適合製作筆錄後，進一步調查原因，將依殺害尊親屬罪嫌送辦，並請社政單位介入處置。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980