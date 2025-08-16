長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

新北市土城區延吉街今天下午驚傳弒親凶殺案，兒子疑持刀砍殺母親再自殘，目前2人雙雙送醫搶救，情況並不樂觀，警方已封鎖現場採證進行了解相關案情。

新北市消防局今天下午5時20分獲報，土城區延吉街296巷內有人遭砍傷，救護人員與員警到場，發現76歲郭姓兒子與93歲母親因故發生爭吵，兒子涉嫌持刀追砍，導致老母親身上多處刀傷，當場無呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院急救，兒子逞凶後持刀朝頸部自戕，但意識清楚，送土城長庚醫院。

據了解，兒子長期與母親感情不睦，今天疑發生口角爭執，兒子涉持刀砍殺母親後再自戕，土城分局立即成立專案小組偵辦中，全案依殺害尊親屬罪移送偵辦，並請社政單位介入處置。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980