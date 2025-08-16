數罪併發！詐欺被通緝的29歲越南失聯移工再當車手被查獲

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美分局和美派出所員警本月12日巡邏時，查獲正在和美郵局操作自動櫃員機的越南籍29歲潘姓車手，並查扣3萬5千元及提款卡，進而查出他是失聯移工詐欺通緝犯 ，身上還搜到安非他命，依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送法辦。

警方指出，潘姓車手由於是為越南籍失聯移工及詐欺案通緝犯，因缺錢花用，到詐騙集團在網路廣告上應徵從事輕鬆的錢工作。警方表示，由於外籍人士甚少到自動櫃員機領錢，當他在領錢時，員警認為可疑，趨前盤查而查獲。

警方表示，失聯移工因身分不易查證，往往受到詐騙集團利用做為車手，從事做領錢或面交現金的工作。

和美分局表示，網路求職詐騙廣告陷阱多，如有標榜「免經驗輕鬆賺錢、高額薪資、保有高度抽成獎金」必定是詐騙，慎防待遇超高而內容相對輕鬆工作，更勿輕易向他人繳交證件、存摺等私密物品，避免成為詐欺共犯，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣和美派出所查獲這名越南籍29歲潘姓車手，為失聯移工及詐欺案通緝犯。圖／警方提供
詐欺 車手 失聯移工 詐騙集團

