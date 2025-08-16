桃園警員勤餘苦讀脫穎而出 曾律嘉從警5年後考取三等刑警特考

桃園市平鎮警分局北勢派出所25歲警員曾律嘉，在分局長徐坤隆及歷任所長章駿城及簡建忠的鼓勵下，勤餘時間埋首苦讀，今年參加三等刑事警察特考，在372名考生中脫穎而出，順利錄取。徐坤隆也於放榜當日親赴現場，於紅榜前向曾員致賀，肯定其努力與優異表現，也期勉持續精進專業，成為同仁楷模。

徐坤隆表示，曾律嘉為警專37期畢業，從警5年多來一直服務於北勢派出所，不僅工作態度認真，對於查緝通緝犯、竊盜等各類刑案表現優異。今年的三等刑事警察特考難度極高，曾員除在工作之餘善用時間複習，下班後更是全力投入苦讀，最終以亮眼成績脫穎而出、榮登金榜。他的努力與成就，令同事們無不敬佩、刮目相看。

徐坤隆與平鎮警友辦事處主任葉雲宙，也特別代表全體同仁與警友，致贈象徵榮譽與專業的紀念鋼筆，勉勵曾員持續精進、書寫更多佳績。此外，台灣水墨名家朱珍霖獲悉喜訊後，也特別親筆揮毫題寫紅榜祝賀，筆力遒勁、氣韻生動，寄寓對其前程似錦的祝福。紅榜送抵派出所時，吸引同事駐足欣賞、拍照留念，現場洋溢祝福與榮耀。